Décès liés à la COVID : les audiences du coroner sur le Manoir Liverpool prévues en avril

Le Manoir Liverpool à Lévis fait partie des sept établissements inclus dans l’enquête publique du Bureau du coroner sur les décès survenus au cours de la pandémie dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés. Les audiences publiques sur le cas précis du Manoir Liverpool auront lieu du 12 au 15 avril à Québec.

Au début de la première vague de cas de COVID-19, Radio-Canada révélait des lacunes dans les soins et services offerts au Manoir Liverpool depuis son ouverture en 2016.

L’éclosion de COVID-19 qui a frappé cette résidence au printemps a causé la mort d'au moins six résidents. Il n’est pas encore précisé si les audiences publiques porteront sur chacun de ces décès.

Plus largement, le Bureau du coroner précise que cette enquête publique portera sur les décès survenus entre le 12 mars et le 1er mai 2020 au CHSLD Herron de Dorval ainsi que sur un échantillonnage de décès survenus dans des milieux d'hébergement pour aînés au cours de la même période . La tenue de cette enquête a été ordonnée par la coroner en chef du Québec, Pascale Descary, en juin.

La coroner et avocate Géhane Kamel a été nommée pour présider l'enquête. Les audiences publiques à Québec auront lieu au palais de justice et seront accessibles par vidéoconférence seulement, en raison de la pandémie.

Le mois dernier, Radio-Canada apprenait que le Bureau du coroner ouvrait une autre enquête sur les décès survenus au Manoir Liverpool. Celle-ci est présidée par Me Sophie Régnière et concerne tous les décès de résidents du Manoir Liverpool survenus au printemps, qu’ils soient liés à la COVID-19 ou non.