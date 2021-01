Aucun nouveau cas de COVID-19 à T.-N.-L. pour une 3e journée consécutive

Le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique a baissé à trois, mercredi, puisqu’une des personnes atteintes s’est rétablie depuis la veille.

D'après les statistiques provinciales, 309 tests de dépistage de la COVID-19 ont été analysés dans les dernières 24 heures.

La docteure Janice Fitzgerald, médecin hygiéniste en chef de Terre-Neuve-et-Labrador, a félicité les citoyens pour l'effort collectif qui mène à ces résultats, alors le nombre de cas est à la hausse dans plusieurs autres provinces, dont le Nouveau-Brunswick.

Ici, dans cette province, les mesures que nous avons prises s'avèrent efficaces, et c'est possible parce que tout le monde prend au sérieux l'auto-isolement et les mesures liées aux voyages , a-t-elle déclaré. Ce sont des mesures difficiles, mais elles fonctionnent seulement parce que nous sommes déterminés à passer au travers tous ensemble.

Le dernier mois a été une période de grand risque. Vous avez redoublé vos efforts, et cela porte fruit , a souligné la docteure Fitzgerald, en référence au faible nombre de nouvelles infections recensées depuis Noël. La province n’a dépisté que trois nouveaux cas jusqu’ici en 2021.

Encore une fois, zéro est notre cible et nous l'avons atteinte , s’est quant à lui réjoui le ministre de la Santé, John Haggie.

Effort de vaccination

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a affirmé mercredi que la campagne provinciale de vaccination contre la COVID-19 se déroule rondement .

Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, en conférence de presse le 13 janvier 2021. Photo : Radio-Canada

Il a cependant reconnu que le chef de la Première Nation innue de Sheshatshiu Eugene Hart, ainsi que des infirmières, avaient exprimé, lors d'un entretien téléphonique, une certaine frustration au sujet de la façon dont la vaccination se déroule dans cette communauté.

Eugene Hart, chef de la Première Nation innue de Sheshatshiu, en 2020. Photo : CBC / John Gaudi

Le premier ministre Furey a indiqué que les responsables de cette communauté allaient s'entretenir mercredi après-midi avec le ministre de la Santé, John Haggie, et la ministre responsable des Affaires autochtones et de la Réconciliation, Lisa Dempster.

Le gouvernement fédéral a annoncé cette semaine avoir fait l’achat de 20 millions de doses supplémentaires du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. Le ministre Haggie espère savoir sous peu quand Terre-Neuve-et-Labrador recevra sa part.

John Haggie, ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador, en conférence de presse le 13 janvier 2021. Photo : Radio-Canada

En vertu de sa population, la province a droit à 1,4 % des doses, a indiqué M. Haggie. Cela représente 280 000 doses additionnelles, ce qui serait suffisant pour vacciner environ le tiers de notre population admissible , selon le ministre.

À compter de mercredi, Terre-Neuve-et-Labrador affichera sur le portail Internet provincial  (Nouvelle fenêtre) les statistiques relatives à la vaccination contre la COVID-19, comme le nombre de doses reçues et administrées. Ces données seront mises à jour chaque mercredi vers 15 h, a indiqué le ministre Haggie.