Les audiences de l'enquête sur les décès en CHSLD s'amorceront en février

La coroner et avocate Géhane Kamel présidera l’enquête qui doit faire la lumière sur les causes de l’importance du nombre de décès survenus dans plusieurs CHSLD, dont celui de Herron à Dorval, entre le 12 mars et le 1er mai dernier. Elle sera assistée pour l'occasion par le coroner Jacques Ramsay en raison de sa formation médicale qui sera cruciale pour mener l’enquête.

Deux procureurs compléteront l’équipe chargée de mener l’enquête et d’émettre des recommandations pour prévenir des éclosions virales aussi meurtrières dans ces milieux de vie.

Les audiences seront menées virtuellement en raison de la pandémie qui sévit toujours partout dans le monde.

Dans la région de Montréal, les audiences sur les CHSLD Herron à Dorval, Sainte-Dorothée à Laval et Yvon-Brunet à Montréal, se dérouleront au palais de justice de la métropole québécoise aux dates suivantes :

du 8 au 11 février 2021;

du 15 au 17 février 2021;

du 1er au 4 mars 2021;

du 8 au 11 mars 2021.

Dans les enquêtes sur les autres CHSLD, les audiences se dérouleront :

Au palais de justice de Joliette pour le CHSLD des Moulins à Terrebonne (29 mars au 1 er avril);

avril); Au palais de justice de Longueuil pour le CHSLD René-Lévesque de cette municipalité de la Rive-Sud (19 au 22 avril);

Au palais de justice de Shawinigan pour le CHSLD Laflèche de cette ville de la Mauricie (26 au 29 avril);

Au palais de justice de Québec pour la résidence privée pour aînés (RPA) du Manoir Liverpool de Lévis (12 au 15 avril).

La liste des témoins sera déposée dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner dans les jours précédant les audiences.

Un premier rapport, déposé en septembre dernier, a montré du doigt les réformes menées par l’ancien ministre de la Santé, le libéral Gaétan Barrette, pour expliquer les nombreux décès au CHSLD Herron.