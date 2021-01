Montréal ajoute des lits dans les hôpitaux pour les patients de la COVID-19

Montréal est une fois de plus l'épicentre de l'épidémie de COVID-19 au Québec. Face à l'augmentation constante de personnes infectées, et hospitalisées, la santé publique de Montréal a décidé d'ajouter des lits dans les hôpitaux, même si la capacité maximale pour les patients atteints de la COVID-19 n'est pas encore atteinte.

Sur les 1000 lits disponibles pour des patients atteints de la COVID-19, 744 sont présentement occupés dans les hôpitaux de Montréal.

C'est que depuis la mi-décembre, le nombre d'éclosions ne cesse d'augmenter dans la métropole, a indiqué mercredi la directrice de santé publique de Montréal, Mylène Drouin, qui évoque des niveaux records par rapport à la première vague.

Sur le territoire montréalais, la santé publique dénombre 311 éclosions actives; celles dans le milieu de la santé, qui sont en hausse, sont particulièrement préoccupantes , a indiqué la Dre Drouin.

Montréal a franchi au cours des dernières 24 heures la barre des 4000 décès depuis le début de la pandémie. Depuis mardi, 727 nouveaux cas ont été identifiés.

Tandis que les urgences des hôpitaux connaissent des débordements – la majorité d'entre eux sont passés au niveau rouge –, la santé publique a annoncé l'ajout de 310 lits d'hospitalisations, au cas où le nombre de patients venait à augmenter. Pour les soins intensifs, 43 lits seront ajoutés.

C'est en train de se faire , a indiqué mercredi la PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Sonia Bélanger.

Afin de se parer à toute éventualité, a-t-elle poursuivi, l'Hôpital général juif, le CHUM, le CUSM et les établissements du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, qui comprend notamment l'Hôpital Jean-Talon, l'Hôpital Fleury et l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, ont augmenté leur capacité de lits en soins intensifs.

Mais encore faut-il que des employés du réseau de la santé puissent être disponibles pour assurer cette offre de services supplémentaire, a rappelé à juste titre Mme Bélanger.

Sans pour autant évoquer l'ajout de ressources, la PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal a dit suivre la situation de près.

Pour l'heure, 1000 employés du réseau de la santé sont absents, soit parce qu'ils ont contracté la COVID-19 ou bien parce qu'ils attendent le résultat d'un test de dépistage.

48 000 personnes en attente d'une chirurgie La concentration des ressources afin d'endiguer la propagation du virus a mené à une intensification du délestage dans les hôpitaux du Québec. À Montréal seulement, 48 000 personnes sont en attente d'une chirurgie. Notons que les blocs opératoires demeurent ouverts pour les chirurgies plus urgentes, a indiqué la santé publique.

Tous les résidents des CHSLD vaccinés d'ici la semaine prochaine

Au dire de Mme Bélanger, la campagne de vaccination va bon train , tant et si bien que tous les résidents et employés des CHSLD de Montréal devraient être vaccinés d'ici la semaine prochaine.

Sur les 43 000 doses de vaccin reçues par la santé publique, 29 493 ont été administrées. De ce nombre, quelque 8000 résidents en CHSLD et 12 000 travailleurs de la santé ont été inoculés.

Il n'y a pas de doses qui restent dans le frigo jusqu’à présent et les équipes sont prêtes à vacciner davantage de gens, a fait savoir de son côté la Dre Drouin.

Mercredi, la vaccination du personnel soignant a débuté dans les établissements du CHUM et CUSM. Plus la campagne de vaccination dans les CHSLD se terminera rapidement, plus tôt pourront être vaccinés les membres des autres groupes jugés prioritaires, a rappelé la santé publique.

Bien sûr, on aimerait avoir beaucoup plus de vaccins, mais ce qu’on a, on le traite bien. Sonia Bélanger, PDG du CIUSSS du Centre-de-l'Île-de-Montréal

Appel au dépistage

La Dre Mylène Drouin a particulièrement insisté sur le dépistage, qui est moins populaire auprès des Montréalais depuis le temps des Fêtes.

Ceux qui ont des symptômes doivent impérativement aller se faire tester, a-t-elle martelé. Il n’y a pas d’autre virus [que celui de la COVID-19] qui circule actuellement dans la communauté.

Si vous avez des symptômes, vous devez aller vous faire dépister rapidement. Ce n’est pas le temps d’aller travailler, ce n’est pas le temps d’aller à l’école, ce n’est pas le temps d’aller faire l’épicerie. Dre Mylène Drouin, directrice de santé publique de Montréal

Les enquêtes menées par la santé publique ont démontré que les personnes avaient tendance à aller tout de même au boulot, malgré l'apparition de petits symptômes , comme la toux ou une légère fièvre, a-t-elle poursuivi.

Chez ceux présentant des symptômes, le taux de positivité est estimé à 1 personne sur 4. Un taux qui monte à 1 personne sur 2 dans les quartiers les plus chauds, comme le sont Parc-Extension, Saint-Léonard, Saint-Michel, Saint-Laurent et Cartierville.

Les contacts entre personnes d'un même domicile ainsi que ceux avec des membres d'une famille ou des amis demeurent la principale source de contamination, a précisé la Dre Drouin.