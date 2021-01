Rosalie Vaillancourt prend position après la sortie publique de Julien Lacroix

L’humoriste Rosalie Vaillancourt a publié mardi soir un message sur Facebook en réaction à celui mis en ligne plus tôt dans la journée par Julien Lacroix, six mois après qu’il a été visé par des allégations d’agressions et d’inconduites sexuelles. La jeune femme y exprime notamment ses doutes quant à la réalité du changement opéré par son ancien ami en si peu de temps.