CBC/Radio-Canada veut plus de flexibilité sur les chaînes spécialisées

Les chaînes spécialisées, comme ICI ARTV, ICI Explora ou The documentary Channel, devraient avoir plus de flexibilité aux heures de grande écoute en soirée afin de rester compétitives, a plaidé la direction de CBC/Radio-Canada lors de la troisième journée d'audience sur le renouvellement de ses licences.

Le diffuseur public demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) de maintenir les obligations actuelles de contenu canadien, mais d'éliminer celles qui s'appliquent le soir.

Une demande qui préoccupe le CRTC.

J'ai du mal à voir pourquoi c'est approprié , a indiqué Monique Lafontaine, conseillère pour l'Ontario au CRTC.

La Directrice générale de la télévision de Radio-Canada, Dany Meloul, a assuré qu' avant tout, ce qu'on veut faire, c'est du contenu canadien . Mais elle a expliqué qu'une chaîne comme ICI ARTV évolue dans un marché très compétitif et qu'elle doit tenter de convaincre les Canadiens de s'y abonner.

Il faut amener des abonnés vers les contenus canadiens, a-t-elle dit. Par exemple, sur ARTV, quelqu'un peut s'abonner parce qu'il aime C'est juste de la télé [...], mais il se peut aussi que cette personne soit attirée par une série comme Downton Abbey et c'est l'ensemble de tout ça qui fait que nous pouvons avoir des abonnés, [ce qui] nous permet d'avoir une offre robuste et diversifiée.

Cette proposition du diffuseur public ne plaît toutefois pas aux associations d'artistes et d'artisans de la télévision.

Dans leur mémoire, l'Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS), l'Association des Réalisateurs et Réalisatrices du Québec (ARRQ), la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et l'Union des Artistes (UDA) ont indiqué qu'ils refusaient d'entériner une telle proposition .

La PDG de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait, s'est défendue en rappelant qu'aucun Canadien n'a l'obligation de s'abonner à ces chaînes spécialisées.

On est tous sur le même terrain en ce qui a trait à ces chaînes , a-t-elle expliqué, assurant qu'il y aura du contenu canadien sur ces chaînes aux heures de grande écoute.

Quoi diffuser?

Le CRTC a aussi soulevé les préoccupations de Québecor sur les choix de programmation de Radio-Canada. Selon l'entreprise québécoise, le diffuseur public devrait privilégier les nouvelles, documentaires, éducation, culture, relève, jeunesse, affaires publiques et science et le CRTC devrait mieux baliser [...] les contenus étrangers acquis par le diffuseur public .

Mme Tait a répondu qu'en limitant les choix de programmation du diffuseur public cela restreindrait de facto la liberté des producteurs canadiens et réduirait leurs opportunités.

Le vice-président principal de Radio-Canada, Michel Bissonnette, a aussi rappelé que le mandat de la Société Radio-Canada est de renseigner, d'éclairer et de divertir.

Nous offrons des heures de dramatique qui rejoignent un public qui est différent de ce que les diffuseurs privés peuvent rejoindre , a-t-il indiqué.

Pendant plusieurs années, la barrière linguistique a protégé le marché francophone, a ajouté M. Bissonnette. La nouvelle génération est de plus en plus bilingue – 80 % des 18-34 ans sont abonnés à Netflix. Notre défi comme diffuseurs francophones, incluant les diffuseurs privés, c'est de bonifier le plus possible notre offre en qualité et en quantité de contenu francophone pour assurer une alternative au géant américain.

Le témoignage de Québecor devant le CRTC est prévu le 19 janvier prochain.