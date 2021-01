Début de la vaccination dans l’est ontarien

Cette opération survient près d'un mois après les premiers vaccins administrés à Ottawa.

Conformément aux exigences du gouvernement de l’Ontario, les vaccins Pfizer-BioNTech sont administrés aux résidents, au personnel et aux soignants essentiels des établissements de soins de longue durée.

Ce sont des ambulanciers paramédicaux ainsi que des infirmières du bureau de santé qui vont administrer le vaccin.

Voici d’excellentes nouvelles pour la région , écrit le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario par voie de communiqué.

Le Dr Paul Roumeliotis est le directeur général du Bureau de santé de l'est de l'Ontario. (archives) Photo : Radio-Canada

L’immunisation des résidents, du personnel et des soignants essentiels dans les établissements de soins de longue durée aidera à protéger la population la plus vulnérable qui a été le plus sévèrement touchée par la propagation de la COVID-19 , poursuit-il.

Le bureau de santé confirme aussi que le premier lot de vaccins reçu provient de Pfizer-BioNTech. Cependant, il est prévu que les vaccins de Moderna arrivent dans la région du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario au cours des prochaines semaines , écrit le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

Les résidents des centres de soins de longue durée vaccinés d'ici le 15 février?

Alors que le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario entamait son opération mercredi, le gouvernement Ford a fait la promesse d'offrir une première dose du vaccin contre la COVID-19 à tous les résidents et les travailleurs des centres de soins de longue durée de la province d'ici le 15 février.

L'Ontario accorde la priorité aux résidences de personnes âgées ainsi qu'aux employés des hôpitaux dans le cadre de sa première phase de vaccination, qui a débuté le 14 décembre.

Jusqu'à maintenant, plus de 144 000 doses ont été administrées.

Plus de détails à venir

Avec les informations de Denis Babin