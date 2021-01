Le 22e Mois Multi : fête, ravissement et accessibilité

Du 4 au 14 février, pendant le Mois Multi, le public est invité à découvrir des performances, tenter sa chance à des jeux vidéo interactifs, danser au son de musique électronique et plus encore. Près de 65 artistes originaires du Canada et d'ailleurs présenteront 17 projets conçus pour ravir les festivaliers.

Ne pouvant faire fi de la pandémie et des mesures restrictives, l'équipe du festival tente d'être plus accessible que jamais. Le Mois Multi offre aux passionnés d’arts multidisciplinaires, mais aussi aux familles de partout au Québec une programmation riche et diversifiée en virtuel et en présentiel.

On est d'abord et avant tout un festival d'expériences et on cherche toujours à s'inscrire dans le contexte dans lequel on est. Cette année c'est plus difficile de se rassembler, voire même, impossible donc on s'est tournés vers des oeuvres numériques comme on en présente chaque année; c'était un croisement plus naturel , explique Émile Beauchemin, commissaire aux performances du Mois Multi.

L'artiste de Québec Fred Lebrasseur présente "Marche dans mes sons" une balade sonore dans le Vieux-Québec Photo : Radio-Canada / Fred Lebrasseur

Les gens à la maison auront le droit à plus d'une dizaine de spectacles et d'événements dont des DJ sets, des performances et des courts métrages. On voulait créer des expériences qui étaient faites pour le numérique pour être regardées à distance , ajoute Émile.

Une programmation familiale

Sept propositions sur dix-sept ont été pensées pour les familles.

La présence du duo Foxdog Studios du Royaume-Uni et leur ingénieux projet Robot Chef.

Le duo Foxdog Studios (Royaume-Uni) et le projet Robot Chef Photo : Radio-Canada / Foxdog Studios

Il s’agit d’un extravagant jeu vidéo augmenté et interactif. Les deux créateurs inviteront le public à créer un avatar, diriger des robots, allumer un four, manipuler une torche au butane et utiliser un canon à saucisses, le tout à distance.

Les familles pourront vivre une expérience extérieure dans le centre-ville de Québec avec Marche dans mes sons. Fred Lebrasseur, artiste de Québec, vous invite à une balade unique en son genre dans laquelle il joue avec les perceptions et s’amuse à transformer le paysage hivernal en un lieu exotique où il fait beau et chaud.

Je tenais beaucoup à proposer autre chose que des expériences derrière les écrans aux enfants. Il a créé une balade sonore d'une quinzaine de minutes qui amène le promeneur à voir le Vieux se transformer grâce aux sons , explique à son tour Laurence P. Lafaille, commissaire aux projets jeunes publics du Mois Multi.

Le DJ Sixtopaz de Québec en collaboration avec le Festival Big Bang Ottawa pour LE bal masqué de l'année selon le Mois Multi Photo : Radio-Canada / Alex Bethier

LE bal costumé de l’année

Comme rendez-vous incontournable pour les familles, le Mois Multi proposera LE bal costumé de l’année : Zoomé Décalé pour les 1 à 101 ans. Le DJ Sixtopaz de Québec en collaboration avec le Festival Big Bang Ottawa invitent tout le monde à se déhancher et délirer en choeur devant sa caméra, chacun chez soi, mais tout le monde ensemble .

Pour compléter l’offre jeune public, 16 courts métrages d’animation provenant de divers pays ont été sélectionnés avec soin et seront proposés aux familles.

Le corps, le mouvement et la musique sont au cœur de la proposition artistique de 2021.

Performances éclectiques d’ici et d’ailleurs

Pour revivre la frénésie des planchers de danse, deux soirées de musique électronique seront captées en direct de la Chapelle du Séminaire.

L’événement Iceberg présentera quant à lui huit artistes du Québec, de la Finlande, de la France et de la Suisse (depuis leurs studios personnels outre-mer) qui se succèderont en musique. Venise 2 de Théâtre Rude Ingénierie de Québec clôturera le festival avec une œuvre mystérieuse diffusée en direct, qui prendra des allures de boys band de performance et de fête bruyante.

Narcisse en ouverture du festival Photo : Radio-Canada / Charline Clavier

En ouverture de festival, Narcisse offrira une performance surprise inédite, une messe nouveau genre qui célèbrera l’amour de soi, la compréhension et la diversité.

Cette année, un passeport unique donnera accès à toute la programmation payante du festival à l’exception du projet interactif Robot Chef pour lequel l’achat d’un billet à l’unité sera nécessaire en raison du nombre limité de billets et du caractère exclusif de l'événement. Les festivaliers pourront choisir le tarif de leur choix, en fonction de leur réalité et de leur envie de soutenir le festival.

Le 22e Mois Multi aura lieu du 4 au 14 février 2021. Tous les détails sont sur le site du festival.