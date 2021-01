Un cardiologue s’emporte contre les récalcitrants aux mesures sanitaires

Encore plus dur dans ses propos dans une entrevue accordée au 98,5 FM mardi après-midi, le Dr Poirier a tenu à présenter ses excuses. C’est sûr que j’ai pété ma coche et je m’excuse pour les gens qui font ce qu’il faut, mais il faut comprendre que le réseau est à bout.

Le réseau est à bout principalement en raison du manque de personnel, fait-il valoir.

Le personnel est à bout, OK? Il y a 8000 personnes dans le réseau qui sont soit malades, soit en arrêt de travail, soit ils ont changé de travail. 8000! Ça c'est en plus de gérer la COVID et de gérer des gens qu'on a de la misère à comprendre comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas. Fait que là, un moment donné, on vient à bout.

Le Dr Poirier constate malheureusement que de nombreux patients qui se retrouvent aux soins intensifs sont des gens qui n’ont pas respecté les mesures sanitaires et qui se sont rassemblés malgré tout.

Dr Paul Poirier, cardiologue à l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec Photo : Radio-Canada

Ça nous prend des lits de soins intensifs pour ces patients-là. Si ces lits-là sont pris par les patients COVID, bien ce sont des patients qu'on n’opère pas. C'est simple comme ça, c'est mathématique. Ce sont des vases communicants. Dr Paul Poirier, cardiologue à l'IUCPQ

Le bord du précipice

Le gouvernement Legault révélait cette semaine que plus de 140 000 patients sont en attente d’une chirurgie au Québec. À l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec ( IUCPQInstitut de cardiologie et de pneumologie de Québec ), c’est environ la moitié des chirurgies cardiaques réalisées chaque semaine qui ont dû être annulées depuis le début de la pandémie.

Avec le délestage, on y va avec les priorités et on essaie de sauver les meubles. Le problème, c'est que des fois, les pattes cassent des meubles parce qu'on n’est pas capable d'aller dans les délais , se désole le Dr Poirier qui s’efforce de traiter les cas les plus urgents pour sauver des vies alors que d’autres patients souffrants sont confinés à une liste d’attente.

C'est ça le problème des médecins, on essaie que ça n'ait pas d'impact sur la quantité de vie, mais ça va avoir un impact sur la qualité de vie. Dr Paul Poirier, cardiologue à l'IUCPQ