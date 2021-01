Ouverture officiel du centre UNIplex de Dieppe

Situé au centre-ville de Dieppe, le nouveau UNIplex se veut un centre communautaire intergénérationnel axé sur la santé, le mieux-être et l’activité physique. En construction depuis 2019, l’inauguration officielle de cet établissement a eu lieu en ligne, mercredi.

Il y a dix ans que l’idée de ce projet, dont le coût s’élève à 31 millions de dollars, a vu le jour.

À l’époque, l’ancien maire de la ville, Jean LeBlanc, entame des consultations publiques pour construire un nouvel aréna.

La municipalité néo-brunswickoise juge alors que l’aréna Centenaire construit dans les années 60 ne répond plus aux besoins de la population.

La patinoire principale du centre UNIplex compte 1100 sièges alors que la glace secondaire a 65 sièges et peut accommoder 150 personnes additionnelles debout. Photo : Courtoisie / Ville de Dieppe

Dieppe a connu une croissance phénoménale au cours des dernières années. La demande pour les heures de glaces dépassait largement l’offre , relate une décennie plus tard le maire de la ville de Dieppe, Yvon Lapierre.

Si la phase orange actuellement en cours au Nouveau-Brunswick ne permet pas pour le moment d’ouvrir le complexe à sa pleine capacité, Yvon Lapierre assure que ce projet aura sous peu le potentiel de stimuler l'activité au centre-ville.

Que contient le complexe UNIplex ?

Dans une petite vidéo démonstrative présentée sur le compte YouTube de la ville de Dieppe, le comédien Luc LeBlanc a fait mercredi une visite guidée virtuelle de l'établissement.

En plus des deux patinoires, dont les dimensions suivent les normes de la LNHLigue nationale de hockey , et de son espace de rassemblement, plusieurs salles multifonctionnelles de ce centre peuvent être louées au public pour la tenue de rencontres, de réunions, ou d'activités culturelles et commerciales.

Une vingtaine d'organismes et d'acteurs de la région ont été consultés dans les dernières années pour cibler les désirs et besoins de la communauté. Photo : Courtoisie / Ville de Dieppe

Une piste de marche intérieure de 220 mètres de longueur donnant une vue sur l’ensemble du complexe est aussi accessible aux citoyens.

Carmen Renaud, qui fait partie du comité des aînées de Dieppe, indique que la piste de marche était attendue depuis longtemps par ses compères.

C’est vraiment un gros besoin, parce que les aînés représentent 26 % de la population , souligne-t-elle. On avait besoin d’un coin sécuritaire où l’on pouvait faire des contacts sécuritaires avec les aînés.

Une serre pour permettre la culture hydroponique, dont une partie des récoltes sera offerte aux banques alimentaires de la région est aussi dans le complexe.

La serre qui se spécialisera en culture hydroponique est en cours de montage. Photo : Courtoisie / Ville de Dieppe

Une cuisine communautaire sera utilisée pour des programmes scolaires, ainsi que des ateliers et événements culinaires pour tous.

Une salle d’entraînement pouvant accommoder 15 à 20 personnes et accueillir des classes de divers types divers, comme des cours de yoga, permettra également le perfectionnement sportif.

Retombées économiques pour la région

Dans sa campagne de financement, le mouvement citoyen GoDieppe a amassé plusieurs millions pour la mise en place de ce projet.

Parmi les multiples partenaires financiers, figure un investissement de neuf millions de dollars du gouvernement fédéral canadien.

C’est exactement le genre de projet communautaire que notre gouvernement désire soutenir , affirme le député de Beauséjour et ministre des Affaires gouvernementales Dominic LeBlanc.

UNIplex sera un autre moteur pour stimuler l’économie locale à un moment de notre histoire où nous avons tellement besoin de bonnes nouvelles et de belles histoires comme celle d’UNIplex , dit-il.

La cuisine communautaire du centre UNIplex. Photo : Courtoisie / Ville de Dieppe

UNI Coopération financière a pour sa part contribué un total d’un million de dollars sur le projet.

C’est l’une des contributions les plus importantes de notre histoire , souligne le chef de direction d’UNI coopération financière, Robert Moreau.

Nous avons ici plus qu’un bâtiment. Il s’agit en effet d’un symbole de la vitalité de cette belle municipalité dynamique qu’est la ville de Dieppe […] Une collectivité très importante pour l’Acadie. Ginette Petitpas-Taylor, députée fédérale de Moncton-Riverview-Dieppe

Le complexe prévoit annuellement générer 24 millions de retombées économiques et attirer 290 000 visiteurs.

En raison des restrictions liées à la phase orange, seulement 100 personnes peuvent actuellement être présentes dans l’édifice (50 pour la surface de glace COOP IGA, 35 pour la surface UNI et 15 pour la piste de marche J. D. Irving.)

La salle d’entrainement est adjacente à deux vestiaires avec douches et détient de l'équipements de conditionnement physique de dernier cri. Photo : Courtoisie / Ville de Dieppe

La salle d’entraînement et les salles de réunion sont donc fermées jusqu’à avis contraire. Quant à la cuisine communautaire et la serre, ils ouvriront à une date ultérieure.

Toutes les activités futures du complexe seront affichées sur le site internet  (Nouvelle fenêtre) de la ville de Dieppe.