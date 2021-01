Tous les aînés des foyers en Ontario vaccinés d'ici 1 mois

Le gouvernement Ford promet d'offrir une première dose du vaccin contre la COVID-19 à tous les résidents et les travailleurs des centres de soins de longue durée de la province d'ici le 15 février.

L'Ontario accorde la priorité aux résidences de personnes âgées ainsi qu'aux employés des hôpitaux dans le cadre de sa première phase de vaccination, qui a débuté le 14 décembre.

Jusqu'à maintenant, 150 000 doses ont été administrées, selon le gouvernement.

Plus de 45 000 employés des centres d'hébergement pour aînés ont été vaccinés ainsi que 13 000 résidents.

Par ailleurs, 77 000 travailleurs de la santé ont reçu au moins la première des deux doses du vaccin.

Au début janvier, la province avait promis de vacciner d'ici le 21 janvier tous les résidents et les employés des foyers dans les zones chaudes de Toronto ainsi que les régions de Peel, York et Windsor-Essex.

Le général à la retraite Rick Hillier, qui dirige le groupe de travail provincial sur la distribution du vaccin, raconte que la province est en voie de remplir cette promesse, et ce, d'ici le 18 janvier. La campagne d'immunisation s'étendra ensuite aux autres régions de la province.

Le premier ministre Doug Ford dit que 20 000 doses sont administrées par jour actuellement; l'objectif provincial est de vacciner 40 000 personnes quotidiennement en février.

Après avoir été critiqué au sujet de milliers de doses qui restaient dans des congélateurs, M. Ford assure que la province immunise actuellement le plus de personnes possibles avec les doses en sa possession.

En 96 heures, on pourrait augmenter notre taux de vaccination à 50 000 personnes par jour, si on avait plus de doses , ajoute le général Hillier.

2e phase

La province planifie passer à la deuxième phase de sa campagne de vaccination, qui cible les aînés de 80 ans et plus n'habitant pas dans un centre d'accueil, à partir du 22 mars.

Plus de détails à venir