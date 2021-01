Abus sexuels à Mount Cashel : la Cour suprême décide jeudi si elle va entendre l’appel

L’orphelinat à Saint-Jean, Terre-Neuve, est devenu tristement célèbre dans les années 1980 pour avoir été le théâtre de l'un des pires scandales de pédophilie de l’histoire canadienne.

Mais avant juillet dernier, quand la Cour d’appel provinciale a rendu une décision historique, l’archidiocèse de Saint-Jean n’avait jamais été jugé responsable des agressions commises contre les pensionnaires. Le jugement pourrait donc ouvrir la porte à une série d'autres poursuites contre l'Église.

Les trois juges de la Cour d'appel ont reconnu que les frères chrétiens Christian Brothers, qui géraient l’orphelinat, n'étaient pas des employés de l'archidiocèse. Mais ils ont jugé que l'archidiocèse a donné aux frères l'autorité, l'espace et les outils pour commettre des sévices moraux, physiques et sexuels sans se faire prendre .

Des millions en dédommagements

La Cour a aussi déclaré que les anciens pensionnaires ont droit à des dédommagements. L'une des avocates qui représentent les quatre victimes dans l’affaire, Allison Conway, a indiqué que ces dédommagements pourraient atteindre environ 1,9 million de dollars pour l’homme qui a subi les pires agressions sexuelles.

L’archidiocèse de Saint-Jean a annoncé, en septembre, qu’elle ferait appel de la décision au plus haut tribunal au pays. La Cour suprême doit annoncer jeudi matin si l’appel est autorisé.

Il est presque certain que l’Église fera face à d’autres poursuites si la demande d’autorisation d’appel de l’archidiocèse est rejetée et si la décision de la Cour d’appel est maintenue.

Le jugement rendu en juillet ne concerne que quatre anciens pensionnaires — des victimes qui ont toutes plus de 80 ans aujourd’hui — et des abus subis dans les années 1940 et 1950. Mais le cabinet d’avocats représentant les quatre hommes dit aussi représenter 60 autres anciens pensionnaires qui ont subi des sévices sexuels et qui pourraient tenter d’être dédommagés.

En septembre dernier, l’archevêque de l’archidiocèse de Saint-Jean, Peter Hundt, a affirmé qu’il est essentiel d’obtenir une compréhension et une décision claire sur l’application de la loi . Il a rappelé que la décision de la Cour d’appel a cassé une décision de première instance.

Cette décision créera un précédent légal qui aura probablement des répercussions sur les futures activités de l’archidiocèse, mais aussi sur les activités des autres corporations épiscopales, associations caritatives et organismes , a-t-il dit, à l’époque.

Les quatre victimes ont déjà remporté une poursuite contre les frères chrétiens Christian Brothers, mais n'ont obtenu qu’une fraction des dédommagements qu’ils devaient recevoir, parce que l’organisme a été démantelé.