Des Manitobains rivés à leur écran ce soir pour voir jouer Joel Edmundson

Plusieurs suivront le match depuis Saint-Lazare, un village situé à la frontière du Manitoba et de la Saskatchewan.

La grand-mère de Joel Edmundson, Mélina Chartier, est originaire de cette petite communauté franco-manitobaine. Joel, lui, est né et a grandi à Brandon, une ville située à 210 km à l’ouest de Winnipeg, où il a fréquenté l’école d’immersion française New Era à Brandon de la maternelle à la huitième année.

Joel veut renouer avec le français, entre autres pour reconnecter avec sa grand-mère , affirme un membre de la famille, Mario Tanguay, qui habite à Saint-Lazare depuis 30 ans.

Le hockey, une tradition familiale

Mario Tanguay s’est abonné à une chaîne pour suivre Joel Edmundson dans son aventure montréalaise. Il a suivi l’évolution du joueur depuis son enfance.

Joel a joué dans des tournois de hockey mineur avec mes enfants, se souvient-il. On l’a surtout remarqué quand il a été repêché au junior parce que c’était un garçon d’une bonne taille qui n’avait pas froid aux yeux.

Le joueur autonome et défenseur de 1,93 m et 98 kilos a signé un contrat de quatre ans cet été avec sa nouvelle équipe, après avoir porté les couleurs des Hurricanes de la Caroline et des Blues de Saint-Louis, avec qui il a remporté une coupe Stanley.

Autant du côté maternel que du côté paternel, le hockey a toujours fait partie intégrante de la vie de Joel Edmundson, maintenant âgé de 27 ans.

Des membres de la famille Edmundson ont pratiqué le sport dans une ligue semi-professionnelle durant les années 60 et 70 , précise son père, Bob Edmundson.

C’est ça que nous faisons l’hiver au Manitoba, nous jouons au hockey. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Bob Edmundson, père de Joel Edmundson

Au moment où Joel Edmundson évoluait avec les Blues de Saint Louis, ses parents ont voyagé un peu partout pour assister à 21 des 26 parties des séries éliminatoires, se souvient M. Edmundson.

L'effervescence de la saison

Du côté maternel, la famille Chartier de Saint-Lazare est composée d’ardents partisans des Canadiens depuis des années, explique Bob Edmundson. Ils auront une excellente raison d’appuyer l’équipe montréalaise cette saison!

Le 16 septembre 2020, Joel Edmundson a signé un contrat d'une durée de quatre ans avec les Canadiens de Montréal. Photo : Photo soumise par Bob Edmundson

Comme la saison régulière commence avec des gradins vides en raison de la pandémie, Bob Edmundson compte trouver des façons créatives pour appuyer son fils à distance.

Il songe par exemple à faire pousser sa barbe si les Canadiens se rendent en séries éliminatoires.

C’est un mélange d’émotions, mais j’ai hâte de voir mon fils jouer , affirme-t-il.

Joel Edmundson jouera mercredi soir dans l’un des cinq matchs inauguraux du calendrier régulier de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les Canadiens de Montréal affronteront les Maple Leafs de Toronto à 18 h, heure du Manitoba.