Cinq Bas-Laurentiens hospitalisés en lien avec la COVID-19

Trois Bas-Laurentiens de plus que mardi sont hospitalisés en lien avec la COVID-19. Ce sont donc maintenant cinq résidents de la région qui sont à l'hôpital en raison de la maladie à coronavirus.

Le Bas-Saint-Laurent enregistre quatre cas supplémentaires de COVID-19, pour un total de 1408 depuis le début de la pandémie. La région compte toujours 88 cas actifs sur son territoire.

Mardi, la région recensait deux nouveaux cas d'infection au SRAS-CoV-2.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté : Kamouraska : 148 cas

Rivière-du-Loup : 254 cas (+1)

Témiscouata : 80 cas

Les Basques : 28 cas

Rimouski-Neigette: 565 cas (+2)

La Mitis : 74 cas (+1)

La Matanie : 205 cas

La Matapédia : 46 cas

Inconnu : 8 Source: CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent indique que les situations des éclosions en cours demeurent stables, tant au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée De Chauffailles, à Rivière-du-Loup, qu'à l'Unité transitoire de réadaptation fonctionnelle (UTRF) de Rimouski, et qu'à l'Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) de Mont-Joli.

Sur la Côte-Nord, enregistre trois nouveaux cas de coronavirus, après trois jours sans nouvelles infections. La région compte au total 320 cas de COVID-19.

En Gaspésie, deux nouveaux cas de COVID-19 s'ajoutent au bilan de la région pour un total de 1687 depuis le début de la pandémie.

À l'échelle provinciale, on recense 33 décès de plus et 2071 nouveaux cas mercredi.