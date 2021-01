Moins de 10 nouveaux cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

Les MRC d’Abitibi-Ouest et de Rouyn-Noranda enregistrent trois nouveaux cas. Les deux autres sont situés dans la Vallée-de-l’Or et la MRC d’Abitibi.

Le plus grand nombre de cas actifs se trouvent dans la MRC de Rouyn-Noranda. Elle en compte 64.

La région enregistrait plus de 10 cas par jour depuis le 2 janvier.

Situation dans les hôpitaux

Une seule personne est actuellement hospitalisée en lien avec la COVID-19 au centre désigné de Rouyn-Noranda.

Contrairement à ce qui est vécu dans d’autres hôpitaux du Québec, les centres hospitaliers de l’Abitibi-Témiscamingue n’ont pas eu à faire le délestage de certaines activités pour le moment.

Malgré l’augmentation récente des cas et le passage de la région au palier d’alerte rouge, la présidente-directrice générale du CISSS-AT, Caroline Roy, rappelait la semaine dernière que les soins de santé demeurent ouverts et disponibles.

L’ensemble de nos services demeurent tels qu’ils sont, affirmait-elle. On est ouverts en tout temps, les cliniques médicales, GMF, maintiennent aussi leur offre de services. J’invite la population à maintenir la présence à leur rendez-vous, maintenir leur suivi. N’hésitez jamais à venir, même pendant les heures de couvre-feu, à l’urgence si c’est requis. Même les personnes plus âgées, de 65 ans et plus, de 70 ans et plus, c’est vrai, on vous demande le plus possible de rester à la maison, mais présentez-vous à vos rendez-vous, c’est très sécuritaire.

Sports à l'extérieur

Pour freiner l’augmentation des cas de COVID-19 au Québec, le gouvernement provincial demande à la population de pratiquer des activités de loisirs et de sports dans la journée, de façon individuelle ou avec les personnes habitant à la même adresse.

La Ville de Val-d’Or rappelle d’ailleurs ces consignes puisque des personnes n’auraient pas respecté les mesures mises en place à la Forêt récréative. La Ville mentionne sur les réseaux sociaux que les policiers de la Sûreté du Québec pourraient s’y déplacer pour vérifier la conduite des amateurs de plein air.