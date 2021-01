Tom Hanks animera une émission spéciale pour l’investiture de Joe Biden

Le comité d’investiture de Joe Biden a annoncé mercredi qu’une émission spéciale sera diffusée sur plusieurs grands réseaux américains pour célébrer son entrée officielle en poste en tant que 46e président des États-Unis, le 20 janvier. Tom Hanks doit animer l’événement, avec des apparitions de nombreuses célébrités et artistes.

Justin Timberlake, Demi Lovato et Jon Bon Jovi, entre autres, monteront sur scène pour des prestations musicales lors de l’émission de 90 minutes qui doit débuter à 20 h 30, heure de l’Est, quelques heures après l’investiture de Joe Biden. D’autres noms doivent être dévoilés dans les jours à venir.

La vice-présidente Kamala Harris et le président Joe Biden feront également des apparitions.

Intitulée Celebrating America ( Célébrons l’Amérique ), l’émission sera diffusée sur les réseaux ABC, NBC, CBS, MSNBC et CNN, en rendue disponible sur plusieurs plateformes en ligne et via les réseaux sociaux du comité d’investiture du président élu.

Cette investiture représente une opportunité unique pour mettre la lumière sur la résilience et la vigueur d’esprit d’une Amérique unie , a affirmé le patron du comité d’investiture, Tony Allen, dans un communiqué diffusé mercredi.

Une capitale sous tension

Notre première priorité est la sécurité , a indiqué Tony Allen, insistant sur l’importance de regarder l’investiture en toute sécurité à la maison .

En raison de la pandémie de COVID-19, l’équipe du président élu a appelé la population américaine à rester chez elle plutôt que de se déplacer à Washington pour la cérémonie d’investiture qui attire habituellement de grands rassemblements, et qui sera cette fois, largement virtuelle. La mairesse de Washington a répété cet appel.

Lundi, quelques jours après l’assaut sur le Capitole de Washington, le président Trump a approuvé la déclaration de l’état d’urgence jusqu’au 24 janvier dans la capitale fédérale.

15 000 soldats de la Garde nationale doivent y être déployés d’ici l’investiture de Joe Biden. La police fédérale américaine (FBI) a affirmé plus tôt cette semaine que des groupes armés prévoient d'y manifester, à l’approche de la cérémonie.