COVID-19 : 33 décès de plus et 2071 nouveaux cas au Québec

La santé publique fait également état de 35 nouveaux décès, mais deux décès non reliés à la COVID-19 ont été retirés du bilan total, ce qui porte à 8815 le nombre total des pertes de vie liées à la COVID-19 dans la province depuis février dernier.

Parmi ces nouveaux décès, 7 sont survenus dans les 24 dernières heures, 23 entre le 6 et le 11 janvier, 4 avant le 6 janvier et 1 à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a, quant à lui, augmenté de 19 par rapport aux données de la veille, pour un total de 1516 patients alités en raison de la COVID-19. De ce nombre, 229­ personnes sont traitées aux soins intensifs, soit 8 de plus que la veille.

Les efforts de dépistage se poursuivent dans toute la province, où 32 350 tests ont été effectués en date du 11 janvier. Ce qui porte à 5 277 747 le nombre total des prélèvements effectués au Québec depuis le début de la pandémie.

Mardi, 7 855 doses de vaccin ont été administrées au Québec, pour un total de 107 365 depuis le début de la campagne de vaccination, le 14 décembre dernier. Jusqu’à maintenant, 156 325 doses ont été reçues au Québec.

L’évolution de la COVID-19 au Québec

La contagion toujours concentrée dans la grande région de Montréal

Comme c'est le cas depuis plusieurs semaines maintenant, c'est à Montréal et Laval ainsi que dans Lanaudière et en Montérégie qu'on recense chaque jour le plus de cas de COVID-19.

C'est Laval qui demeure au premier rang avec un taux de cas actifs de 490,6 par 100 000 habitants, suivie de Montréal avec un taux de 426,7 par 100 000 habitants.

Viennent ensuite Lanaudière, avec un taux de 289,5 par 100 000 habitants, la Montérégie avec 264 par 100 000 et Chaudière-Appalache avec 246,1 par 100 000 habitants.