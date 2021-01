Les Blue Jays prolongent le contrat de leur président

Rogers, qui est propriétaire de l'équipe de baseball de la Ville Reine, en a fait l'annonce mercredi matin.

Le leadership de Mark et son dévouement dans l'atteinte de l'excellence au cours des cinq dernières années ont été essentiels à la croissance et au développement de l'équipe. Nous sommes extrêmement heureux que Mark ait choisi de continuer à mener les Blue Jays de Toronto et d'aider l'équipe à progresser davantage alors que nous travaillons tous à ramener un championnat de la Série mondiale au Canada , a indiqué l'entreprise par voie de communiqué.

Shapiro avait exprimé le souhait de terminer le travail qu'il a commencé avec les Blue Jays, lors d'une conférence de presse virtuelle en octobre dernier. Il s'était amené à Toronto en 2015 avec une entente de cinq ans également.

Je veux rester ici, avait-il indiqué clairement. À la fois d'un point de vue personnel et, peut-être plus important encore, je veux terminer le travail. Je veux faire partie [de l'effort] pour ramener un championnat à Toronto et au Canada.

Les Blue Jays de Toronto ont réussi à se qualifier pour les éliminatoires du baseball majeur l'automne dernier, et ce, pour la première fois en quatre ans. L'équipe a toutefois été rapidement éliminée par les Rays de Tampa Bay.

En saison, les Torontois ont affiché un dossier de 32 victoires et 28 revers en 60 matchs, leur meilleure prestation depuis les saisons 2015 et 2016, lorsqu'ils ont remporté le championnat de leur division.

Le directeur général Ross Atkins et le gérant Charlie Montoyo n'ont plus qu'un an à faire à leur contrat respectif. Dans le cas de Montoyo, l'équipe a toutefois l'option de conserver ses services pour la saison 2022.