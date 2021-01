Pfizer permet de déplacer son vaccin contre la COVID-19

Pfizer-BioNTech refusait jusqu'ici que ses clients transportent eux-mêmes le vaccin, une fois la boîte de 975 doses ouverte. La pharmaceutique américaine craint que le déplacement de son vaccin, qui doit être conservé à une température de -80 °C, le rende moins efficace.

Consciente des enjeux, Pfizer Canada a toutefois récemment reconsidéré sa position.

Notre modèle reste l'expédition directe vers les points de vaccination utilisés dans tout le Canada , souligne dans un courriel Pfizer Canada qui confirme ainsi une information rapportée par La Presse. Toutefois, nous comprenons que dans des circonstances particulières, comme la vaccination de personnes dans des CHSLD ou des régions éloignées, les autorités sanitaires peuvent envisager de transporter les vaccins vers un autre site.

Une fois ouverte, la boîte de 975 doses peut donc être désormais divisée en unités portatives plus petites à des fins de redistribution vers d’autres lieux.

Ce changement de cap de Pfizer permettra à la santé publique de gagner en vitesse et en efficacité dans sa vaste campagne de vaccination contre la COVID-19.

Dans la région de la Capitale-Nationale notamment, le vaccin de Pfizer était jusqu'ici distribué directement au CHSLD Saint-Antoine et à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

C'est donc dans ces lieux que les travailleurs de la santé devaient par exemple se rendre pour recevoir leurs précieuses doses.

Le Dr Alain Lamarre, expert en immunologie et virologie à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), se réjouit d'une telle annonce.

Probablement qu'il y a eu démonstration de la part du Québec qu'ils étaient en mesure de bien recevoir le vaccin, de bien l'entreposer et de bien le distribuer à un site et qu'ils étaient équipés en termes de congélateurs , a-t-il commenté mercredi à l'émission Tout un matin.

Pour l'expert, le défi sera de déplacer le vaccin sans affecter sa conservation à basse température afin qu'il demeure optimal.

C'est bien spécifier qu'il faut maintenir cette chaîne de froid. Donc, il faut y avoir des contenants particuliers, notamment de la glace sèche qui est environ à -80 °C, avec de petits transpondeurs qui monitorent la température du contenant pendant tout son déplacement pour s'assurer qu'à aucun moment, le -80°C a été dépassé.

Tout ça va poser un certain défi logistique, mais je pense que le bénéfice de pouvoir séparer les boîtes, les transporter et les distribuer, ça va sûrement aider beaucoup la distribution, surtout dans les régions plus éloignées.

Le Dr Alain Lamarre, expert en immunologie et virologie à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS)