Québec offre de l'aide psychologique aux travailleurs autonomes en difficulté

Dans un communiqué, le ministre du Travail explique que cette somme permettra d'offrir le plus rapidement possible des ateliers de gestion du stress et de santé psychologique aux travailleurs autonomes dont les activités sont durement frappées par les restrictions sanitaires depuis maintenant des mois.

Le Québec compte environ 350 000 travailleurs autonomes.

Des formations en ligne leur donneront l’occasion de développer des outils et des stratégies nécessaires pour faire face à l’incertitude liée à la pandémie , ajoute le bureau de Jean Boulet.

Des webinaires sur la gestion du stress et la santé mentale créés par l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés seront par conséquent offerts gratuitement aux travailleurs autonomes.

L'Ordre aura aussi pour mission d'assurer la promotion de ces séminaires auprès des travailleurs autonomes.

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale offrira également aux travailleurs autonomes et aux très petites entreprises des événements plus ciblés et locaux.

Différentes formules seront proposées comme de courtes activités sur la gestion du stress, des ateliers et des groupes de discussion virtuels , précise le ministère.

Ces investissements de 1,5 million de dollars s'ajoutent aux 10 millions de dollars déjà consacrés par Québec en mesure de soutien à la santé psychologique des travailleurs, des chômeurs et des chercheurs d'emploi.