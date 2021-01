Suspension des vols d’Air Canada à Fredericton : l’aéroport se concentre sur l’avenir

Le transporteur aérien a annoncé mardi sa décision de suspendre tous ses vols à destination et en partance de Fredericton à compter du 23 janvier en raison d’une baisse marquée de l'achalandage depuis le début de la pandémie de COVID-19.

C’est un nouveau coup dur pour l’aéroport qui connaissait une forte baisse de son achalandage, mais la directrice générale, Johanne Gallant, espère un retour à la normale lorsque la pandémie reculera.

Maintenant, notre regard est sur [la reprise] des affaires. On espère que la vaccination va aider à peut-être diminuer les restrictions au niveau des voyages au printemps. Donc, on a vraiment notre regard sur le futur. En ce moment, on gère bien nos coûts et on sera là quand les gens seront prêts à voyager , affirme Johanne Gallant durant une entrevue accordée à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Entre-temps, l’aéroport puise dans ses réserves financières et espère une aide du gouvernement fédéral.

L’aéroport de Fredericton était très bien géré. On avait des réserves. Donc, en ce moment, on utilise ces réserves de fonds. On attend aussi. Il y avait des annonces avant les Fêtes au niveau fédéral qu’il y aurait des programmes pour nous aider. On attend des nouvelles à ce niveau-là , souligne Johanne Gallant.

Le départ d’Air Canada signifie la fin des vols commerciaux à l’aéroport de Fredericton jusqu’à nouvel ordre. À compter du 23 janvier, à moins d’un changement d’ici là, seuls les avions de l’école de pilotage Moncton Flight College, de la société Forest Protection Limited et des appareils privés utiliseront encore les installations, précise Mme Gallant.

Ailleurs au Nouveau-Brunswick, seul l’aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton accueillera encore des vols commerciaux d’Air Canada après le 23 janvier.

On comprend, ce sont des décisions très difficiles pour la compagnie aérienne.[...] Mais c’est sûr que la capitale a besoin de vols. C’est très important pour le futur. On continue vraiment de travailler avec Air Canada pour redévelopper ces vols , conclut Johanne Gallant.

Avec les renseignements de l'émission La matinale