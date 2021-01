COVID-19 : l’Ontario se maintient sous la barre des 3000 cas quotidiens

L’Ontario recense mercredi 2961 nouveaux cas de coronavirus et le nombre d’hospitalisations demeure très élevé, selon les plus récents chiffres dévoilés par la province.

Le dépistage reprend une certaine vigueur depuis les derniers jours alors que la province franchit tout juste la barre des 50 000 tests menés quotidiennement pour la première fois cette semaine.

Santé publique Ontario signale 74 nouveaux décès.

La région de Toronto et de Peel demeurent toujours les zones qui recensent le plus de nouvelles infections mercredi. Les régions les plus touchées sont :

Toronto : +738 cas

Peel : +536 cas

Windsor-Essex : +245 cas

York : +219 cas

Hamilton : +171 cas

Waterloo : +146 cas

Niagara : +131 cas

Durham : +119 cas

Middlesex-London : +103 cas

Le nouveau bilan des autorités fait état de 224 984 cas enregistrés depuis le début de la pandémie et de 5127 décès liés au coronavirus.

Nombre d’hospitalisations toujours critique

Santé publique Ontario recense mercredi 1674 hospitalisations, en légère baisse, mais tout de même très près du sommet atteint la veille de 1701.

Le nombre de patients aux soins intensifs est resté stable à 385. Cependant, 14 personnes de plus sont maintenant sous respirateur, soit 276.

Projections chocs

Le comité consultatif d'experts de l'Ontario sur la modélisation a dévoilé mardi différent et scénarios en lien avec la propagation incessante de la COVID-19.

Le scénario le plus optimiste considérant un taux de transmission de 1 % entraînerait 5000 nouveaux cas quotidiens en Ontario.

Les experts indiquent cependant que la présence du nouveau variant beaucoup plus contagieux détecté dans la province pourrait faire exploser les projections.

Les modèles indiquent que le nombre de cas quotidiens en Ontario pourrait atteindre 20 000, voire 40 000 nouveaux cas par jour.

État d’urgence

Hier, Doug Ford a déclaré l'état d'urgence à partir du 14 janvier à 0 h 01. De nouvelles restrictions entreront en vigueur, dont la prolongation de l’enseignement à la maison dans cinq régions et la réduction des heures d’ouvertures de certains commerces.