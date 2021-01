Avertissements de tempête hivernale en vigueur en Saskatchewan

Environnement Canada indique que de nombreux avertissements de tempête hivernale et de vent sont en vigueur dans le centre et le sud de la Saskatchewan.

Avertissements de tempête hivernale

L’organisme fédéral note qu’un système en provenance de l’Alberta entraînera d'importantes chutes de neige et potentiellement de la pluie verglaçante dans beaucoup de régions de la province.

Lorsque le système s'intensifiera, des rafales causeront de la poudrerie par moments dans certains endroits.

Des accumulations de 10 à 20 cm de neige sont à prévoir, selon Environnement Canada. Les régions qui seront touchées par la pluie verglaçante auront quant à elles des accumulations d’environ 5 mm de verglas.

Ces précipitations pourraient rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. Environnement Canada recommande d’être prudent sur les routes, les trottoirs et les terrains de stationnement qui deviendront glacés et glissants.

Les précipitations devraient faiblir au cours de la journée pour s’estomper tard mercredi soir.

Régions visées par les avertissements de tempête hivernale : Hudson Bay - Porcupine Plain

Île à la Crosse - Buffalo Narrows - Beauval

La Ronge - parc national de Prince Albert - Narrow Hills Prov. Park

Meadow Lake - Big River - Green Lake - Pierceland

Melfort - Tisdale - Nipawin - Carrot River

Pelican Narrows - Cumberland House - Creighton

Prince Albert - Shellbrook - Spiritwood - Duck Lake

The Battlefords - Unity - Maidstone - St. Walburg

À lire aussi : Vents violents et poudrerie dans la moitié sud de la Saskatchewan

Avertissements de vent

Environnement Canada prévoit de forts vents qui souffleront de l’ouest vers le nord-ouest, avec des rafales qui pourraient atteindre des vitesses d’environ 110 km/h mercredi après-midi, en soirée et durant la nuit.

Une forte dépression traversera la Saskatchewan au cours de la journée. Dans les régions du sud-ouest de la province, des vents violents se lèveront vers midi et se propageront vers l’est en cours de journée.

Le temps doux et les averses de pluie dispersées feront également place à des averses de neige et possiblement des bourrasques de neige en soirée et durant la nuit.

Compte tenu des vents violents continus, des épisodes de visibilité presque nulle soudaine sous la neige et dans la poudrerie pourraient se produire.

Les vents forts faibliront d'ici jeudi matin, mais demeureront vifs pour le reste de la journée de jeudi.