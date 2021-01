La gestion de la crise au CHSLD Laflèche sous la loupe du Bureau du coroner

L’idée d’enquêter sur le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Laflèche est survenue dans la foulée de l’enquête publique sur la cinquantaine de morts survenues au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Herron durant la première vague, selon le coroner en chef adjoint au Bureau du coroner du Québec, Me Luc Malouin,

L’équipe [...] s’est posé la question, est-ce qu’il y a le même problème à la grandeur du Québec? , a expliqué le coroner en chef adjoint, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

À Shawinigan, le Bureau du coroner s’intéressera à un décès survenu le 6 avril, selon nos informations.

Pour avoir le droit d’enquêter dans un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , il faut cibler un décès, a expliqué Me Malouin.

Juridiquement, ça donne la possibilité à la coroner de questionner [par rapport] à tout ce qui s’est passé , dit-il.

Au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Laflèche, situé dans le secteur Grand-Mère, 44 résidents sont morts de la COVID-19 durant la première vague. En tout, 107 usagers sur environ 130 ainsi que 84 employés de cet établissement ont été infectés par le SARS-CoV-2.

D’autres décès dans d’autres CHSLD seront aussi examinés par le Bureau du coroner.

L’équipe va se promener à la grandeur du Québec et analyser ce qui s’est passé dans différents CHSLD , affirme Me Luc Malouin.

L’objectif est que les coroners puissent présenter de meilleures recommandations.

L’enquête devrait se faire d’ici l’été, selon le coroner en chef adjoint.