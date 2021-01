Gel de taxes pour les résidents de Témiscouata-sur-le-Lac

Le conseil municipal explique que l'aide financière accordée par Québec dans le cadre de la pandémie et le surplus libre a permis un gel de tous les taux de taxes, excluant ceux relatifs au service de la dette.

Par ailleurs, le budget de 10 938 565 $ adopté lundi soir pour l'année 2021 prévoit l'augmentation de certains frais, par exemple la facture d'assurances de la Municipalité, celle de la Sûreté du Québec et le coût des quotes-parts relatives aux déchets et au recyclage.

Ce budget comprend également la mise en place finale de la taxation reliée à la mise aux normes de l’eau potable.

Ainsi, le conseil municipal précise que, pour une résidence moyenne de 162 228 $, ces variations se traduiront concrètement par une variation qui s'établit entre une hausse de 4 $ et une baisse de 16 $.

En 2020, les résidents de Témiscouata-sur-le-Lac avaient vu leur compte de taxes augmenter de 2,23 %, soit une hausse pouvant aller jusqu'à 94 $ pour une résidence moyenne.

La Ville indique que sa richesse foncière a augmenté de plus 12,6 millions de dollars, passant de 456 939 300 $ à 469 620 600 $. Cette augmentation s'explique notamment par la construction des Résidences Notre-Dame et d'autres immeubles.

Le nouvel aréna de Témiscouata-sur-le-Lac pourrait ressembler à ceci. La construction doit commencer au printemps 2021 (archives). Photo : Ville de Témiscouata-sur-le-Lac

Enfin, le plan triennal d’immobilisations prévoit des investissements de plus de 33 millions de dollars au cours des trois prochaines années.

Un montant de 22 557 610 $ est notamment prévu pour les infrastructures de culture et de loisirs, dont la construction du nouvel aréna et du nouveau centre communautaire et récréatif.

La Ville entend également prioriser la réfection du réseau routier ainsi que du réseau d’aqueduc et d’égout de la municipalité.