Un observatoire ouvre ses portes dans la réserve de ciel étoilé de Beaver Hills

Que vous observiez les aurores boréales, les étoiles ou les planètes, la région d'Edmonton offre un nouvel outil afin d'y voir de plus près dans ce ciel obscur, loin des lumières de la ville.

Le projet de l'observatoire Hesje, amorcé en 2019, a vu le jour grâce à un don de 500 000 $ de l'Université de l'Alberta et de l'homme d'affaires retraité Brian Hesje. Il s'inscrit dans une volonté d'éducation et de sensibilisation à la pollution par la lumière.

Le dôme, qui chapeaute l'observatoire, offre une vue de l'espace au-dessus de la cime des arbres grâce à son télescope puissant. La structure est aussi entourée d'une plateforme extérieure, équipée d'un télescope portable. Elle dévoile l'étendue des 300 kilomètres carrés de la réserve de ciel étoilé de Beaver Hills.

Lorsque la pandémie sera contrôlée, les gens pourront apporter leur propre appareil , confirme Glynnis Hood, la directrice de la station de recherche et professeure en sciences environnementales au Campus Augustana. Pour l'instant, l'observatoire n'est ouvert qu'aux étudiants et aux chercheurs qui sont conscients des bénéfices d'un tel projet.

Le télescope dévoilera aux gens tout un univers et permettra d'observer certains phénomènes rares, comme on en a eu la semaine dernière [les planètes apparaissaient plus près les unes des autres]. Glynnis Hood, directrice, station de recherche

Un projet qui sert la science, l'éducation et les loisirs

Glynnis Hood explique que plusieurs aspects, comme le sommeil, la reproduction, la migration et la réponse immunitaire, pour n'en nommer que quelques-uns, sont affectés par la pollution lumineuse. Ce sont les humains, autant que la flore et la faune qui en souffrent, d'où l'importance de sensibiliser la population en général et d'ouvrir les portes au public.

Nous voulons organiser des événements éducatifs, des activités et des visites pour le grand public , révèle la professeure Hood. L'observatoire étant situé près du Parc provincial du lac Miquelon, il bénéficie d'infrastructures qui permettent aux gens de se loger à proximité et d'utiliser les services du parc.

Cet observatoire fait de l'Université de l'Alberta la première université de l'ouest du Canada à détenir un tel équipement.

Avec les informations d'Edmonton AM