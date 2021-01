Mariage avec Air Canada : Transat A.T. réplique à Pierre Karl Péladeau

Transat A.T. réplique à Pierre Karl Péladeau, qui souhaite que le mariage avec Air Canada soit bloqué, en affirmant que les propositions de l'homme d'affaires comportent des lacunes comparativement à l'offre du plus important transporteur aérien au pays, qui a été acceptée par les actionnaires du voyagiste.

Selon Transat A.T., l'offre de Gestion MTRHP, la société d'investissement de l'homme d'affaires, ne s'appuyait pas sur un financement ferme et engagé et ne peut répondre à ses besoins financiers pour l'année en cours, évalués à environ un demi-milliard de dollars.

De plus, si les autorités réglementaires canadiennes et européennes bloquent la transaction avec Air Canada, l'offre d'achat de M. Péladeau serait de 5 $ par action, et non 6 $ par titre, a souligné la société mère d'Air Transat, mardi, dans un communiqué publié après la fermeture des marchés.

Cette offre, qui a été soumise sans preuve de financement ferme, semble avoir été faite dans le but d'influencer négativement le processus d'approbation réglementaire en suggérant qu'il existe une solution de rechange si les autorités de réglementation choisissent de rejeter l'arrangement entre Transat et Air Canada , a fait valoir le président du comité spécial du conseil d'administration de Transat A.T., Jean-Yves Leblanc.

Celui-ci a réitéré qu'à son avis, le regroupement avec Air Canada demeurait la meilleure option pour l'avenir du voyagiste. En début de soirée, mardi, l'actionnaire de contrôle du conglomérat Québecor n'avait pas réagi.

Dans des lettres envoyées à l'ex-ministre fédéral des Transports Marc Garneau et obtenues par le Globe and Mail, M. Péladeau, qui évoquait des enjeux de concurrence pour les consommateurs, exhortait le gouvernement Trudeau à empêcher le regroupement entre Transat A.T. et Air Canada. Si ce scénario se concrétisait, l'homme d'affaires faisait valoir qu'une offre – dont le prix n'avait pas été précisé – serait sur la table pour une durée de 24 heures suivant l'annonce d'Ottawa.

Air Canada propose 5 $ pour chaque action du voyagiste. L'arrangement permet également aux actionnaires de Transat A.T. d'obtenir 0,2862 action d'Air Canada. Mardi, la valeur de cette option oscillait aux alentours de 6,62 $.

Offre largement approuvée par les actionnaires

Le 15 décembre dernier, 91 % des actionnaires de Transat A.T. avaient voté en faveur de la proposition du plus important transporteur aérien au pays.

Tout juste avant l'assemblée, le voyagiste avait fait savoir que son conseil d'administration avait rejeté une proposition – sans préciser qu'elle émanait de M. Péladeau – qu'il n'avait pas jugée supérieure. Selon l'entreprise, l'offre était initialement de 5 $ par action et a ensuite été bonifiée à 6 $ l'action.

Cette proposition n'avait pas été jugée comme constituant une proposition supérieure aux termes de la convention d'arrangement avec Air Canada , a expliqué Transat A.T., dans son communiqué.

À la Bourse de Toronto, mardi, l'action du voyagiste a clôturé à 5,45 $, en hausse de cinq cents, ou 0,93 %.