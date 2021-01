Une agence privée de l'extérieur fournit du personnel en santé au CIUSSS

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean continue d’être confronté à des besoins criants de main-d’œuvre et se tourne, depuis trois mois, vers une firme de placement de personnel de l’extérieur pour combler le manque.

Trois contrats ont été octroyés par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux à des agences externes le 20 octobre. L’établissement faisait déjà affaire avec la clinique régionale de médecine privée Opti-Soins, particulièrement pour le prêt de médecins. Il a aussi mandaté la firme Action Santé d’Alma et Groupe Serenis de Châteauguay.

Les ressources fournies par les trois agences prodiguent des soins dans les sites dits non traditionnels du CIUSSS, comme l’Hôtel Le Montagnais de Chicoutimi, par exemple, utilisé pour l'hébergement de patients habitant en résidence privée pour personnes âgées, en ressource intermédiaire ou en ressource de type familial (RTF) et devant être isolés en raison de la COVID-19.

L’hôtel de Chicoutimi a reçu 172 600 $ pour la location de 22 chambres sur une période de trois mois.

On ignore combien de travailleurs indépendants en santé ont été fournis par les trois agences et la valeur du contrat n’est pas divulguée.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux précise, sur le site d'appel d'offres électronique du gouvernement du Québec, seao.ca, que la quantité et la fréquence des besoins demeurent incertaines et que ces éléments seront déterminés par l’évolution de la situation dans la région.