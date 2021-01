Le quart des contaminations de COVID-19 ont eu lieu au travail l'automne dernier

Le Manitoba a vu des centaines de cas liés à des compagnies et des magasins après avoir forcé la fermeture de plusieurs entreprises et interdit les rassemblements privés.

Selon les données de la province, 16 000 personnes ont été infectées en six semaines, du 1er novembre au 15 décembre. Parmi ces cas, 3764 étaient considérés comme des transmissions communautaires.

Les enquêteurs n’ont pu retrouver l’origine de l’infection dans 1465 cas communautaires, mais les transmissions survenues au travail arrivent en deuxième position des transmissions communautaires.

Par la suite, le commerce de détail était responsable du plus grand nombre de cas de COVID-19, avec 423. Les épidémies dans les établissements de soins de santé représentaient, elles, 380 infections.

De plus, les données montrent que 216 cas ont été liés à des transmissions dans des institutions éducatives et des garderies. La province indique que, dans certains cas, la contamination peut venir de plusieurs sources.

Pas une surprise

Le virologue à l’Université du Manitoba, Jason Kindrachuk, n’est pas surpris de la propagation de la COVID-19 dans les entreprises et les commerces de détail parce que ces lieux figurent parmi les rares endroits restés ouverts pendant le confinement.

Jason Kindrachuk a étudié la pandémie de 1918-1920 et fait actuellement des recherches sur la COVID-19. Photo : CBC / Jaison Empson

Il pense par contre que cela peut être un signe que les gens faisaient moins attention à la COVID-19 au travail.

Il y a toujours cette question de confort sur les lieux de travail, déclare Jason Kindrachuk. Les gens n’adhèrent peut-être pas scrupuleusement aux mesures de contrôle des infections parce qu'ils ont accumulé une aisance, une conviction inconsciente qu'ils vont bien parce que les autres autour d'eux vont bien et ce sont des gens en qui ils ont confiance et qu'ils connaissent.

La province recommandait pourtant aux gens de travailler depuis chez eux et demandait aux employeurs de faire des aménagements pour que cela soit possible, mais rien n’obligeait les entreprises à faire travailler les employés à distance.

Pendant cette période de six semaines, des centaines de nouveaux cas quotidiens ont été signalés, et le bilan des décès a atteint des niveaux inégalés. Les 439 morts survenus pendant cette période ont fait grimper à 508 le nombre de décès attribuables à la COVID-19 jusque-là au Manitoba.

L'épidémiologiste sociale de Toronto, la Dre Farah Mawani, affirme que d'autres facteurs pourraient entrer en jeu pour expliquer le nombre élevé de cas liés au travail constatés pendant cette période.

Des clients font la queue à l'extérieur d'un magasin Coscto de Winnipeg, le 16 novembre 2020. Les grands magasins pouvaient alors rester ouverts mais ne devaient vendre que des biens jugés essentiels par la province. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Si les gens sont dans des emplois précaires, ils ne sont pas en mesure de dénoncer le manque de sécurité au travail. Ils n’ont pas le pouvoir de choisir de rester à la maison s’ils sont malades ou si un membre de leur famille est malade , dit-elle.

Les magasins sont sûrs, estime le Conseil canadien du commerce de détail

De son côté, le Conseil canadien du commerce de détail estime qu’il y a de multiples raisons pour expliquer la transmission de la COVID-19 dans les commerces, dont le fait que les moins de novembre et de décembre sont habituellement les mois les plus achalandés de l’année et que les gens n’avaient pas beaucoup d’autres endroits où aller.

Mais le directeur des Prairies pour les relations gouvernementales du Conseil canadien du commerce de détail, John Graham, note qu'il est important d'examiner le nombre d'infections liées aux détaillants dans le contexte du nombre total de cas pour la province, entre le 1er novembre et le 15 décembre.

Or, les données indiquent que les magasins de détail étaient connectés à un peu moins de 3 % du total des cas de COVID-19.

Franchement, les magasins de détail et la plupart des entreprises créent un environnement sûr , dit-il.

Nous pensons que les magasins de détail sont bien placés pour continuer à créer un environnement sûr pour leurs employés et pour leurs clients et nous serions déçus si nous ne commençons pas à voir des détaillants ouvrir bientôt , plaide John Graham.

Pour le moment, les restrictions en vigueur au Manitoba ont été prolongées jusqu’au 22 janvier.