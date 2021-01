Couche-Tard lorgne du côté de la chaîne française Carrefour SA

Dans un bref communiqué publié mardi soir, Couche-Tard affirme avoir amorcé des discussions exploratoires avec la société française en vue d'un potentiel rapprochement amical entre les deux entreprises .

L'entreprise québécoise précise que rien ne garantit pour l'instant que ces pourparlers mèneront à un accord.

Dans une très courte déclaration, Carrefour a indiqué avoir été approchée dans une démarche amicale, par le groupe Alimentation Couche-Tard pour un projet de rapprochement .

Les discussions sont très préliminaires , a ajouté l'entreprise.

Carrefour, qui a été fondée il y a plus de 60 ans, exploite près de 13 000 hypermarchés, supermarchés et dépanneurs en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Pologne, en Roumanie, au Brésil, en Argentine et à Taïwan.

La société a réduit son dividende de moitié l'année dernière alors que la pandémie de COVID-19 commençait à se propager.

Couche-Tard exploite des dépanneurs principalement sous la marque Circle K au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'entreprise a récemment pris des mesures pour s'étendre en Asie.