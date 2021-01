Le Domaine-Howard s’illumine pour les patineurs

Le projet permanent a coûté plus de 140 000 $ à la municipalité pour la conception et l’installation du dispositif.

« Il y a un élément décoratif qui ressemble à des nénuphars qui viennent rappeler l’été, explique le directeur du Centre de foires de Sherbrooke, Paul Beaudoin. Tout est parti d’un article dans La Presse qui classait la patinoire du Domaine Howard comme l’une des plus belles patinoires du Québec. »

On veut créer un élément "wow", car plusieurs profitent déjà du Domaine-Howard, mais le projet permettra de venir s’approprier de e lieu, autant en journée que le soir.

Le concept avait initialement été testé en hiver 2018 avec certains équipements lumineux. Depuis l’idée a pris de l’ampleur et restera en place toute l’année.

Des règles à suivre