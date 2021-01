État d'urgence en Ontario : le maire d'Ottawa se range derrière Doug Ford

Le mois dernier encore le maire d’Ottawa Jim Watson se targuait d’être un bon élève en matière de gestion de la COVID-19. Il s’était d’ailleurs opposé au dernier confinement effectif depuis le 26 décembre, le qualifiant d’ injustifié pour la population et les commerçants d’Ottawa. Mais le ton a changé et l'état de la situation aussi.

Il y a de grands défis et avec de grands défis, c’est nécessaire d’avoir de nouvelles actions , a indiqué Jim Watson.

C’est un maire résigné qui a pris la parole en point de presse, mardi, pour encourager les résidents à suivre les directives devant la hausse récente des nouveaux cas et des hospitalisations.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson. Photo : Radio-Canada

Lors du mois de décembre, la situation était plus positive pour la Ville d’Ottawa et je suis très fier [des efforts] des entreprises et des résidents. Malheureusement, au cours des dernières semaines, la situation a changé et la situation est plus sérieuse maintenant. C’est pourquoi j'appuie les décisions de la province de l’Ontario , a-t-il dit.

Un sommet atteint la semaine dernière

Au cours de la semaine du 3 janvier, Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) a enregistré 1008 nouveaux cas de COVID-19. C’est de loin la semaine avec le plus grand nombre de nouvelles contaminations au coronavirus depuis le début de la pandémie, indique Dre Vera Etches, médecin en chef de SPOSanté publique Ottawa qui a sonné l’alarme encore une fois, mardi.

C’est une augmentation rapide. Et si les taux continuent d’augmenter à cette vitesse, ça va être difficile pour les hôpitaux. Ils devront annuler des rendez-vous pour les patients atteints du cancer, et ceux avec des problèmes cardiaques. On veut éviter cette situation , note Dre Etches.

Mardi, Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) rapportait 63 nouveaux cas de COVID-19 depuis les 24 dernières heures. Depuis le début de la crise, 11 568 ont contracté la COVID-19 sur le territoire et 398 personnes en sont mortes.

La médecin en chef de SPOSanté publique Ottawa s’est dite particulièrement préoccupée par les hospitalisations qui ont presque triplé au cours des dernières semaines.

À la mi-décembre, une dizaine de personnes étaient soignées à l'hôpital pour des symptômes liés à la COVID-19 et une personne était suivie aux soins intensifs. Lors de son bilan quotidien mardi, Dre Etches a fait état de 33 hospitalisations, dont 11 patients traités aux soins intensifs.

Selon Dre Etches, un sérieux coup de barre s’impose afin de protéger le système hospitalier et protéger des vies .

La Dre Vera Etches, médecin en chef de Santé publique Ottawa. Photo : Radio-Canada

Il est trop tard pour changer les chiffres d'aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous avons fait la semaine dernière qui a de l’importance maintenant, mais c'est ce que nous ferons ensuite qui fera une différence , a-t-elle dit.

Les nouvelles mesures qui entreront en vigueur jeudi à Ottawa prévoient notamment le port du masque à l’extérieur si la distanciation n’est pas possible, une limite de cinq personnes pour les regroupements extérieurs et la fermeture à 20 h des commerces essentiels toujours ouverts. Les autorités demandent aux gens de rester chez eux, sauf pour de rares exceptions.

Les gens qui ne respecteront pas les consignes s'exposent à des sanctions. Les policiers de la Ville d’Ottawa et les agents de réglementation seront chargés de faire appliquer les mesures qui s’apparentent [pour les résidents d’Ottawa] aux règles imposées lors du premier confinement, au printemps dernier , note le directeur général des Services de protection et d’urgence de la Ville d’Ottawa Anthony Di Monte.

Plus de détails sur les activités extérieures mercredi

Avec l’ordre de rester à la maison dès jeudi pour tous les Ottaviens, un flou persiste quant aux activités extérieures permises. Une chose est sûre du point de vue du Dre Etches : Ce n'est pas pour tout de suite le ski dans le parc de la Gatineau .

La Ville d’Ottawa devrait avoir plus de détails mercredi, sur le volet des loisirs en plein air, notamment pour les patinoires extérieures. La Commission de la capitale nationale (CCN), qui gère la patinoire du canal Rideau, a dit être en consultation avec la santé publique des deux côtés de la rivière des Outaouais. Elle n’a toutefois pas indiqué si la plus longue patinoire du monde allait ouvrir prochainement ou non, à la lumière des nouvelles restrictions annoncées.

Des gens d’affaires demandent la collaboration de tous

Souvent critique envers les mesures de confinement depuis le début de la crise, la communauté d’affaires de la région semble elle aussi résignée.

Le Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale ( RGARegroupement des gens d'affaires de la capitale nationale ), par le biais de sa présidente, a parlé à l'unisson avec les autorités de santé publique, mardi, enjoignant les résidents à suivre les consignes.

On comprend le grand souci du gouvernement de l’Ontario [...] On demande à la population d'embarquer avec les entreprises pour résorber cette situation-là et de respecter le confinement et de respecter les mesures sanitaires afin qu’on puisse s’en sortir le plus vite possible , a déclaré Lise Sarrazin, la directrice générale du RGARegroupement des gens d'affaires de la capitale nationale .

Cette dernière indique toutefois que ces nouvelles mesures risquent de causer des fermetures et des failles de commerces qui vont arriver plus vite que plus tard , déplore-t-elle.

Avec les informations de Rémi Authier et Samuel Blais Gauthier