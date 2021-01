« Créer la musique la plus honnête », le credo de la prometteuse Naya Ali

C’est un honneur de recevoir un tel prix, a-t-elle confié en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Le respect pour la culture, c’est vraiment un aspect qui me drive en tant qu’artiste.

Obtenir la reconnaissance de ses pairs est particulièrement important à ses yeux, car ils comprennent; ils viennent de cette culture, de ce milieu, de cette musique; ils ont cette connaissance et cette sensibilité .

Un coup de pouce de l’univers

Après avoir sorti le microalbum Higher Self en 2018, puis son album Godspeed: Baptism (Prelude) l’an dernier, la jeune trentenaire voit sa carrière prendre de l’ampleur depuis environ un an.

Cette accélération est pourtant le fruit d’un long mûrissement. Rien ne se fait du jour au lendemain. Ça m’a pris toute ma vie pour être la personne que je suis aujourd’hui , a déclaré celle qui s’est également livrée à de longs moments d'introspection.

Naya Ali s’est consacrée entièrement à son art pour créer la musique la plus honnête possible et être capable de toucher le plus de monde possible .

Le reste, l’univers s’en charge pour moi , a-t-elle ajouté.

D’origine éthiopienne, c’est à Montréal que Naya Ali a grandi et c’est en anglais qu’elle rappe. Si elle regrette que le rap et le hip-hop ne jouissent pas encore de la même reconnaissance qu’aux États-Unis, elle estime que ça s’en vient .

Le rap et le hip-hop ont un petit bout à faire pour devenir plus mainstream ici. Drake et The Weeknd sont canadiens. On a un beau réservoir au Canada et au Québec; on doit juste l’assumer de plus en plus.

Bientôt une seconde partie pour Godspeed: Baptism (Prelude)

Naya Ali travaille actuellement sur la seconde partie de Godspeed: Baptism (Prelude). Le fait que la vie artistique soit ralentie depuis la pandémie s’est révélé être une opportunité parfaite pour créer .

J’ai le temps de penser et d’être avec mes pensées, a-t-elle confié.