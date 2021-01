Une entreprise de Longueuil avisera Saguenay pour la surface du futur centre multisport

L’entreprise Expertise Sports Design de Longueuil agira comme consultante auprès de la Ville de Saguenay et la conseillera quant au meilleur type de revêtement en gazon synthétique à utiliser pour la surface du futur centre multisport de Jonquière.

La compagnie recevra 29 537 $ pour fournir son expertise à la Ville, qui souhaite construire un stade destiné à la pratique du soccer et d’autres sports. Le complexe sera érigé sur un terrain acquis au coût de 2 millions de dollars, tout près de l’ancien magasin Walmart.

Le contrat a été octroyé lundi de gré à gré, puisque le service des approvisionnements de Saguenay estime qu’il s’agit d’une situation de fournisseur unique.

La compagnie Expertise Sports Design se spécialise dans l’aménagement de terrains sportifs et en service conseil. Son savoir-faire inclut tous les types de terrains sportifs comme le soccer, le baseball, le tennis et l'athlétisme, est-il indiqué sur son site Internet. La compagnie a entre autres aménagé la surface du Stade olympique de Montréal pour lui permettre d’accueillir la Coupe du monde FIFA U-20 en 2007 et a réalisé plusieurs projets dans la métropole.

Elle a aussi agi comme consultante-experte lors de l’aménagement du complexe municipal de soccer du Centre environnemental Saint-Michel, aussi à Montréal, et du Complexe sportif Saint-Laurent.

La piste de course incertaine

Il n’est pas encore acquis que le centre multisport, une projet de 25 millions de dollars, sera doté d’une piste de course même si, initialement, cet élément figurait au coeur du projet.

Récemment, la Ville a révisé les critères de sélection contenus dans l’appel d’offres visant à dénicher l’entreprise qui se chargera de la construction du complexe. Les soumissionnaires capables d’inclure une piste à l’intérieur de l’enveloppe autorisée obtiendront plus de points lors de l’analyse des propositions.

Le président de la commission des sports et du plein air de Saguenay, Michel Thiffault, a dit espérer que le nouveau complexe soit doté d’une piste de course.

Le gouvernement du Québec a annoncé, en 2018, qu'il contribuerait au projet de construction d'un centre multisport de Jonquière à hauteur de 7,5 millions de dollars.