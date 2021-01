Air Canada suspend tous ses vols à Fredericton et 3 autres liaisons en Atlantique

Air Canada suspend également les itinéraires suivants :

Gander (T.-N.-L.) – Halifax (N.-É.)

Happy Valley-Goose Bay (T.-N.-L.) – Halifax (N.-É.)

Saint-Jean (T.-N.-L.) – Toronto (Ontario)

La compagnie explique cette décision par une baisse marquée de l'achalandage, depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Les restrictions de voyage imposées au Nouveau-Brunswick et l'isolement obligatoire à l'arrivée dans la province rendent les déplacements particulièrement difficiles, selon Pascale Déry, la directrice des communications pour Air Canada dans l'est du pays.

Cette décision n’a pas été prise à la légère et nous sommes désolés des répercussions qu’elle aura sur nos clients et communautés, mais il est de plus en plus difficile d’opérer dans ce contexte de crise. La capacité globale de notre réseau est actuellement en baisse d'environ 80 % par rapport à la dernière année normale, en 2019 , explique Pascale Déry par courriel.

Les voyageurs qui désirent atterrir au Nouveau-Brunswick ou quitter la province devront donc le faire à partir de l'aéroport de Moncton.

Le 8 décembre, Air Canada avait annoncé la suspension de tous ses vols aux aéroports de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick et de Sydney au Cap-Breton.

Le transporteur avait également annoncé qu'il réduisait ses services à Fredericton, à Halifax, à Charlottetown et à Deer Lake, à partir du 11 janvier, et jusqu'à nouvel ordre.

Cela incluait la mise en veilleuse des itinéraires suivants : Fredericton-Toronto, Charlottetown-Toronto, Halifax-Ottawa et Deer Lake-Halifax.