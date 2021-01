Maple Leafs : les partisans ont la foi

Le président Brendan Shanahan a décliné poliment l'occasion d'établir un objectif minimal pour sa formation, en point de presse mardi, mais les amateurs n'ont pas hésité à se mouiller sur les réseaux sociaux, à la demande de Radio-Canada.

Les supporteurs les plus férus espèrent que les représentants de leur équipe préférée défileront dans les rues de la Ville Reine cet été, soulevant la Coupe Stanley au bout de leurs bras pour la première fois depuis 1967.

Ça ne sera pas satisfaisant s'ils ne se rendent pas en finale de la Coupe Stanley avec l'équipe qu'ils ont sur papier , estime Gerry Miron, qui a connu la belle époque des Maple Leafs dans les années 60, lorsqu'ils ont gagné quatre coupes en l'espace de six saisons, dont trois consécutives.

Cette fois, on s'est tourné vers un peu plus d'expérience et un peu plus de robustesse [alors] les Maple Leafs vont définitivement présenter un aspect différent des années passées, ce qui va leur apporter, je pense et j'espère, beaucoup de succès , analyse-t-il.

J'espère bien voir une autre [Coupe Stanley à Toronto] avant de quitter ce bas monde! Gerry Miron, partisan de 72 ans des Maple Leafs

Les Maple Leafs de Toronto ont gagné quatre coupes Stanley dans les années 60, mais n'y sont plus parvenus depuis 1967. Photo : Associated Press / Anonymous

Les partisans plus réservés dans leurs pronostics estiment que l'équipe devra au moins gagner une première série éliminatoire en 15 ans pour faire de cette nouvelle saison une aventure fructueuse, et ce, même s'ils savent leurs favoris capables de plus.

Dans l'ensemble, une simple qualification en séries éliminatoires ne suffira pas à atténuer la colère de la base partisane si l'équipe venait à être éliminée au premier tour pour la quatrième fois en cinq ans, selon ce que révèle un sondage mené auprès de plus d'une centaine de fidèles de l'équipe de hockey torontoise sur Facebook.

Le remaniement des divisions de la LNH, qui mènera les Maple Leafs à jouer exclusivement contre les six autres équipes canadiennes, a d'ailleurs été chaudement accueilli par les amateurs sondés. Le divertissement sera le bienvenu ces prochains mois, rappelle Stéphane Demers, surtout que la saison écourtée va permettre de raviver certaines rivalités. Ça va faire un beau spectacle!

Un triomphe des Maple Leafs en numéro de clôture ne ferait que plus d'heureux.

Je suis un petit peu différent de ton fan typique qui planifie la parade toutes les années. Je suis un peu plus du genre cynique, sauf que cette année, je suis prêt à embarquer et dire qu'on a des chances , souffle Stéphane Demers au bout du fil.

Ron Dupuis, qui suit l'équipe depuis belle lurette, abonde dans le même sens. Avec les additions qu'ils ont faites, [les Maple Leafs de] Toronto se sont grandement améliorés et je crois qu'ils vont faire du bruit dans la division canadienne!

Ça commence mercredi soir avec un affrontement traditionnel contre le Canadien de Montréal en lever de rideau de la saison. Toronto enchaînera ensuite avec deux matchs en autant de soirs contre les Sénateurs d'Ottawa, dans le cadre de la bataille de l'Ontario.