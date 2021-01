L'ECHL approuve une expansion à Trois-Rivières

Le Conseil des gouverneurs de la Ligue a approuvé la demande de l’équipe trifluvienne qui fera ses débuts lors de la prochaine saison.

La ECHL offre un produit incroyable et demeure un outil de développement incontournable pour la Ligue nationale de hockey. Nous sommes impatients d’amorcer notre premier match à Trois-Rivières. Je souhaite également remercier monsieur le maire, Jean Lamarche, ainsi que son équipe de direction pour leur collaboration et leur soutien de ce projet , a souligné l’homme d’affaires Dean MacDonald, président de Deacon Sports and Entertainment, propriétaire de l’équipe.

Nous sommes ravis d’établir le hockey professionnel à Trois-Rivières Dean MacDonald par voie de communiqué

Une entente avait été conclue entre la Ville de Trois-Rivières et le groupe de M. MacDonald à la fin de l’année 2020, confirmant que l’équipe évoluera sur la glace du nouveau Colisée.

Le maire de Trois-Rivières s’est réjoui que Trois-Rivières devienne la première ville québécoise à accueillir une équipe de la ECHL.

L'East Coast Hockey League compte 26 équipes au Canada et aux États-Unis. Photo : Facebook / ECHL

Notre groupe a travaillé très fort pour en arriver là et nous avons hâte d’offrir à nos futurs partisans du hockey de grande qualité et une expérience inoubliable au Colisée l’automne prochain , a pour sa part précisé Mark Weightman, président et chef de la direction de la nouvelle franchise.

Le club trifluvien est toujours à la recherche d’un nom et d’un logo notamment. Le concours pour aider à nommer la nouvelle équipe a pris fin le 4 janvier. Une décision sur le choix final sera rendue ultérieurement.

Le Conseil des gouverneurs de la ECHL a aussi octroyé une franchise à Coralville, dans l’Iowa. La formation amorcera également sa saison à l’automne 2021. Cette équipe est aussi gérée par Deacon Sports and Entertainement.