Trois femmes, qui ont agressé sexuellement une autre femme, condamnées à la prison

Trois femmes — Eunice Ilunga, Safi Mahinka et Sandrine Tomba-Kalema — qui ont enlevé, séquestré et agressé sexuellement une autre femme à Ottawa sont condamnées à la prison.

Les crimes avaient été perpétrés en 2015. Le trio avait enlevé la victime en juillet, et lui avait appliqué de la crème épilatoire sur sa région pelvienne — scène qui a été filmée et diffusée sur Facebook.

Dans une autre vidéo, quelqu'un frappe la victime pendant que les complices crient dans un dialecte congolais.

Eunice Ilunga a été condamnée mardi à quatre ans et cinq mois de pénitencier. (archives) Photo : Facebook

L'initiatrice de cette agression, Eunice Ilunga, avait voulu se venger d’une présumée relation amoureuse entre la victime et un homme. Elle a été condamnée mardi à quatre ans et cinq mois de pénitencier. Sa complice Safi Mahinka doit purger une peine de deux ans et quatre mois.

La troisième femme impliquée, Sandrine Tomba-Kalema, passera aussi deux ans et trois mois derrière les barreaux.