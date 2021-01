La situation continue de se détériorer dans Maria-Chapdelaine

C'est ce qui ressort du bilan quotidien publié mardi par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean et d'une compilation des données publiées par Québec sur la situation dans les RPArésidence privée pour aînés et les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Vingt-quatre cas se sont ajoutés dans le RLSréseau local de services de Maria-Chapdelaine, entraînant une hausse du nombre de cas actifs de 19. Ce RLSréseau local de services affiche maintenant 111 cas actifs, soit son plus haut total depuis le début de la pandémie. Le taux de cas actifs par 100 000 habitants s'établit à 444,4.

13 décès

Jusqu'à maintenant, 13 personnes sont décédées des suites de la COVID-19 dans les résidences et CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de ce secteur. C'est la Résidence Saint-Michel, dans le secteur de Mistassini, qui en possède le plus, avec quatre décès. En ce moment, quatre RPArésidence privée pour aînés sont considérées en éclosion dans ce secteur, sur les huit à la grandeur de la région. Quant aux cas actifs, 11 résidents du Pavillon Normandin, à Normandin, ont reçu un résultat positif. Ce chiffre représente 58 % des lits disponibles à cet endroit, ce qui amène Québec à considérer cette RPA en situation critique.

Sept cas mardi au CHSLD de l'Oasis

Pour ce qui est du CHSLD L'Oasis, à Mistassini, sept cas se sont ajoutés mardi, portant le total à 13 patients et quatre membres du personnel atteints par le coronavirus. Un deuxième décès s'est aussi ajouté au bilan.

Finalement, l'hôpital de Dolbeau-Mistassini montre un bilan stable à neuf cas depuis plusieurs jours.

L'éclosion à la Villa des Pins a pris fin le 22 décembre. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Éclosions terminées

Même si plusieurs éclosions sont toujours actives dans ce RLSréseau local de services , d'autres sont maintenant terminées, comme à la Maison des aînés Carré Nérée, à Normandin, et à la Villa des Pins, du secteur de Dolbeau. Cette dernière RPArésidence privée pour aînés a été la première et la plus touchée en nombre de cas. Les trois premiers cas ont été rapportés le 25 novembre et le maximum a été atteint avec 32 personnes déclarées positives en date du 2 décembre. Trois personnes ont succombé à la COVID-19. Cette éclosion est terminée depuis le 22 décembre.