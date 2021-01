48 contraventions pour non-respect des restrictions sanitaires au Manitoba

Au cours de la dernière semaine, des agents du gouvernement du Manitoba ont donné 48 contraventions et 249 avertissements à des individus et des entreprises qui ne respectaient pas les restrictions sanitaires.

De ce nombre, 42 contraventions ont été données à des individus, et 6 à des entreprises.

Trente-trois contraventions avec des amendes 1296 $ ont été distribuées à des individus entre le 4 et le 10 janvier, pour des rassemblements dans des résidences privées.

Dans un communiqué, la province indique que 22 contraventions ont été distribuées à la suite d’appels téléphoniques à la ligne anti-COVID , qui permet de dénoncer des infractions relatives aux ordonnances sanitaires.

Un constat a été remis à un individu pour avoir désobéi à la Loi sur la mise en quarantaine du gouvernement fédéral.

Huit individus qui refusaient de porter un masque ont reçu des contraventions de 298 $ et 6 contraventions de 5000 $ ont été remises à des entreprises.

Applications des règles à l’extérieur

Le communiqué indique que près de 3300 personnes, dont des policiers, sont habilitées à faire respecter les ordonnances de santé publique

Depuis avril, 2211 avertissements et 720 contraventions ont été délivrés à des entreprises et à des particuliers, d’une valeur totale de plus d’1 M$.

Tandis que la population manitobaine continue de profiter de températures anormalement chaudes en janvier, les représentants de la santé publique annoncent que les organismes d’application de la loi maintiendront une présence continue dans les lieux de loisirs extérieurs pour veiller au respect des ordres de santé publique , affirme le communiqué.