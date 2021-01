Plus de craintes liées à la COVID-19 à Montréal qu’à Québec

Un sondage publié mardi par l’Institut national de santé publique (INSPQ) indique que les résidents de la métropole sont, de manière générale, plus craintifs que ceux de la capitale quant aux risques liés à la COVID-19.

Pour l’ensemble des six questions posées sur la perception des risques liés à la pandémie, les Montréalais sont plus nombreux à répondre par l’affirmative. Plus de la moitié affirment se sentir anxieux dans les lieux publics, contre 44 % dans la Capitale-Nationale.

Les trois quarts des résidents de Montréal craignent de contracter la COVID-19, contre seulement 58 % des gens de la Capitale-Nationale.

Le sondage permet aussi de constater que de manière générale, les gens sont plus craintifs pour les autres que pour eux-mêmes. Tant à Montréal qu’à Québec, plus de 70 % des répondants craignent de perdre un être cher ou de transmettre la maladie à quelqu’un de leur entourage.

La différence d’opinions entre les deux régions s’explique possiblement en partie par la prévalence du virus. Les données les plus récentes de l’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec recensent près de 9000 cas actifs à Montréal, pour un ratio de 432 cas actifs par 100 000 habitants. On en dénombre 1790 dans la Capitale-Nationale, soit 235 cas actifs par 100 000 habitants.

À l’échelle de la province, un peu plus d’un Québécois sur deux affirme être anxieux dans les lieux publics et les deux tiers craignent d’attraper la COVID-19. Parmi les répondants, 70 % affirment que de contracter le virus serait dangereux pour leur santé.

Les réponses de ce sondage de l'INSPQ ont été recueillies pendant le temps de Fêtes, du 25 décembre au 6 janvier.

La crise achève-t-elle?

À la fin de l’été, plus de la moitié des Québécois pensaient que le pire de la crise était derrière nous. La tendance s’est inversée depuis et 54 % pensent maintenant que nous vivons présentement le pire de la crise et 35 % estiment que le pire est toujours à venir. À peine un Québécois sur dix est d’avis que le pire est derrière nous.

Après 10 mois de pandémie, les mesures sanitaires commencent également à peser lourd sur le moral. Si 59 % des répondants affirment qu’il sera très facile pour eux de suivre les consignes pendant encore quelques semaines, ce nombre chute à 41 % si les mesures devaient se prolonger encore deux ou trois mois et à 27 % s’il faut s’y conformer encore six mois.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Résultats d'un sondage réalisé par l'INSPQ sur le web auprès de 6600 Québécois du 25 décembre au 6 janvier. Photo : INSPQ

Selon les résultats de ce sondage, les jeunes de 18 à 24 ans sont ceux qui trouveront le plus difficile de suivre les consignes encore longtemps.