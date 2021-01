Vaccin COVID-19 : Medicago recherche des sujets sherbrookois de 65 ans et plus

Même si elle estime que le recrutement va relativement bien, la pharmaceutique québécoise Medicago est toujours à la recherche de 150 participants âgés de 65 ans et plus, dont des Sherbrookois, pour terminer la phase deux de son vaccin candidat contre la COVID-19.

C'est l'entreprise Q&T qui est responsable du recrutement à Sherbrooke. Les participants doivent recevoir deux doses du vaccin. Ils ne sont pas exposés à la COVID-19 dans cette phase des tests.

En novembre, l'entreprise mentionnait que le recrutement des sujets adultes allait rondement. C'est celui des personnes âgées, particulièrement des personnes de 75 ans et plus, qui est plus difficile. Nathalie Landry, vice-présidente aux affaires scientifiques et médicales chez Medicago, souligne que les critères de recrutement exigeant que les sujets soient en parfaite santé complexifient les choses.

C'est toujours difficile de recruter des personnes âgées en bonne santé. Cela dit, c'était anticipé. Nathalie Landry, vice-présidente aux affaires scientifiques et médicales, Medicago

Par ailleurs, le recrutement a ralenti pendant le temps des Fêtes en raison des retards de livraison de matériel aux sites d'essais cliniques. Mais tout cela semble être rentré dans l'ordre, soutient-elle.

Nathalie Landry souligne que cela ne devrait pas freiner le début de la phase trois, qui commencera avec les sujets adultes.

C'est une pandémie, c'est un développement rapide. Nous avons déjà tous nos adultes enrôlés, les personnes âgées progressent relativement bien. On va commencer les études de phase trois dans les prochaines semaines.