Deux hommes formellement accusés d'avoir participé à l'assaut du Capitole

Le Département de la Justice a déposé mardi ses premières accusations devant un grand jury fédéral, à Washington. Celles-ci visent Lonnie Leroy Coffman et Mark Jefferson Leffingwell.

Le premier, originaire de Falkville, en Alabama, avait été arrêté le jour même de l'attaque, après qu’on eut trouvé des cocktails Molotov et des armes à feu dans son véhicule, stationné tout près du Capitole.

Âgé de 70 ans, M. Coffman fait face à un total de 17 accusations, dont possession d'armes à feu, sans enregistrement, y compris un fusil de chasse, trois pistolets, des munitions, des cartouches, ainsi que 11 cocktails Molotov.

Le second, originaire de Seattle, fait face à 7 chefs d’accusation, dont deux pour avoir agressé un policier. Mark Jefferson Leffingwell est notamment accusé d’avoir violé une loi fédérale anti-émeute, qui a été adoptée par le Congrès en 1968, selon Politico.

Pour l’heure, M. Coffman est détenu en attendant de comparaître devant un juge cet après-midi. M. Leffingwell a pour sa part été remis en liberté. Ni l'un ni l'autre n'ont plaidé leur cause devant le tribunal.

Les arrestations se poursuivent

Mardi, le fils d'un juge new-yorkais connu s'est d'ailleurs ajouté à la liste des personnes arrêtées pour avoir participé au siège du Capitole.

Aaron Mostofsky, âgé de 34 ans, doit être inculpé formellement mardi après-midi. Il fait face à quatre chefs d'accusation, dont vol de biens gouvernementaux, tentative d'interruption de fonctions officielles et entrée par effraction.

Des photos et des vidéos montrant M. Mostofsky à l'intérieur du Capitole, dont certaines publiées sur son propre compte Instagram, ont été retrouvées par les policiers et sont citées dans la plainte. On l'y voyait vêtu de fourrure, d'un gilet par balles et d'un bouclier antiémeute appartenant à la police du Capitole.

S'il venait à être reconnu coupable de vol de biens gouvernementaux – le plus grave des chefs d'accusation – il pourrait être condamné à dix ans de prison, selon le bureau du procureur.

Les émeutiers ne devraient pas pouvoir prendre l'avion, dit Schumer

En tout, les procureurs du District de Columbia ont constitué 55 dossiers en lien avec les attaques perpétrées au Capitole, le 6 janvier dernier.

Mardi, le leader de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a appelé à ce que les personnes impliquées dans l'attaque du Capitole soient interdites de vol.

Il est d'autant plus important de les ajouter rapidement à la liste noire du Département de la Sécurité et des Transports (TSA), a-t-il plaidé, puisque l'inauguration de la présidence de Joe Biden, le 20 janvier, arrive à grands pas et que les appels à manifester, voire d'user de violence, fusent sur les réseaux sociaux.