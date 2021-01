La COVID-19 fait deux morts dans un foyer de soins au Nouveau-Brunswick

Une des personnes décédées était âgée de 80 à 89 ans et l'autre personne était âgée de 70 à 79 ans. Elles avaient toutes deux des problèmes de santé sous-jacents, selon la santé publique.

Ces deux personnes étaient des résidents du foyer de soins Tucker Hall (Lily Court) de la communauté de retraite Parkland, une propriété de l'entreprise Shannex.

Le foyer de soins Tucker Hall, appartenant à l'entreprise Shannex, à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Google Street View, juin 2019

Les familles des résidents qui habitent dans ce foyer de soins ont reçu un courriel mardi, les informant que deux résidents étaient décédés, après avoir reçu un résultat positif lors d'un test de dépistage de la COVID-19.

J'ai eu l'occasion de parler avec les familles et il n'y a aucun mot pour exprimer la peine qu'elles ressentent , a écrit le président et directeur de Shannex Inc., Jason Shannon, sur le site Internet du foyer.

C'est pire pendant la pandémie parce qu'elles n'ont pas pu passer de temps avec leur proche lors de leurs derniers jours. C'est difficile pour les familles et pour nos employés. Nous pensons à eux , ajoute-t-il.

Shannex n'a pas encore répondu aux demandes d'entrevues de Radio-Canada.

En date du 9 janvier, quatorze résidents et dix employés du foyer de soins Tucker Hall étaient atteints de la COVID-19.

Le premier ministre Blaine Higgs et la médecin hygiéniste en chef Jennifer Russell ont tous deux offert leurs condoléances aux proches des victimes, par voie de communiqués.

Ces deux décès portent à onze le nombre de décès liés à la COVID-19 dans la province, depuis le début de la pandémie.

17 nouvelles infections

Dix-sept nouveaux cas sont signalés mardi : quatre dans la région de Moncton, quatre dans la région de Saint-Jean, quatre dans la région de Fredericton, quatre dans la région d'Edmundston et un dans la région de Campbellton.

Plus de détails à venir...