Remaniement ministériel : des voyageurs craignent des délais pour leur remboursement

Marc Garneau, anciennement aux Transports, a été remplacé par un nouveau visage, Omar Alghabra, lors d'un remaniement ministériel, mardi à Ottawa.

Ce changement pourrait influencer les délais de remboursement de milliers de Canadiens auprès des compagnies aériennes comme Air Canada et Air Transat, puisque celles-ci attendent une aide d'Ottawa pour dédommager leurs clients en argent plutôt qu'en crédit voyage.

C'était déjà très long et il y a eu très peu d'action depuis le début de la crise au niveau du transport aérien , indique Jacob Charbonneau, cofondateur et PDG de volenretard.ca.

Avoir du sang neuf peut être une bonne chose. Par contre, on craint qu'il y ait un certain délai pour la transition qui va se créer notamment au niveau des discussions avec les transporteurs pour les remboursements.

Nous attendons pour notre part avec impatience d’amorcer les discussions avec le gouvernement afin de connaitre rapidement les détails du train de mesures sectorielles tant attendu , indique Debbie Cabana, directrice marketing, médias sociaux et relations publiques chez Air Transat.

M. Charbonneau indique que les demandes de remboursements sont toujours aussi nombreuses et difficiles près de 10 mois après le début de la pandémie.

Encore en novembre, 75 % des vols disponibles ont été annulés , ajoute-t-il. C'est des vols qui sont annulés contre des crédits voyage .

Il s'agit de la stratégie utilisée par les compagnies aériennes depuis plusieurs mois.

On continue dans ce cercle là où on met de l'inventaire en ligne et on annule des vols parce qu'il n’y a pas assez de demandes et on offre des crédits voyage. C'est un peu le jour de la marmotte

Jacob Charbonneau, cofondateur et PDG de volenretard.ca