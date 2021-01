10 ambulanciers de Windsor-Essex ont contracté la COVID-19

C'est ce que dévoile un communiqué émis par le comté d'Essex mardi.

Deux des ambulanciers concernés ont contracté le virus à l'installation en question.

Ce n'est pas le cas des huit autres, selon le communiqué. Ces cas [les huit autres] ne résultent pas, et ne sont pas non plus liés, à une exposition sur le lieu du travail. Il s’agit de transmission communautaire. Elle est de plus en plus répandue dans la région de Windsor-Essex.

Nous n’avons pas une quantité infinie de personnel et c’est l’une de mes inquiétudes. Si la situation s'aggrave, nous pourrions manquer de personnel et d'ambulances. Bruce Krauter, chef services d'ambulance de la région de Windsor-Essex

Cette situation se produit à un moment où les services de santé de Windsor-Essex sollicitent de plus en plus l’appui d’autres régions pour faire face à l'afflux de malades.

Bruce Krauter s'inquiète pour les services médicaux d'urgence de Windsor-Essex. Photo : CBC/Meg Roberts

Pour Bruce Krauter, chef des services médicaux d’urgence de Windsor-Essex, ces infections peuvent avoir de graves conséquences sur les ambulanciers concernés. C'est très inquiétant d’avoir des ambulanciers infectés, parce que cela a un impact physique et mental sur eux , explique-t-il. M. Krauter a fait ces commentaires en entrevue à CBC News mardi.

Cela est d’autant plus préoccupant que depuis plusieurs semaines les services médicaux d’urgence de Windsor sont au bord de la rupture, dit-il. Même avant Noël nous sentions déjà un impact sur notre capacité à remplir nos missions. Nous enregistrions de plus en plus de demandes de congés maladie. Nous tenons le coup, mais c’est toujours une préoccupation.

Des vaccins

Les chiffres relatifs à la pandémie ne cessent de croître à Windsor-Essex en dépit du confinement mis en place par la province le 26 décembre.

Des efforts sont déployés dans la région pour rapidement vacciner le plus de personnes âgées, selon Theresa Marentette, directrice générale du Bureau de santé de Windsor-Essex. Si tout se passe bien aujourd’hui, nous aurons vacciné 13 maisons de retraite sur les 24 [de Windsor-Essex] , indique-t-elle.

Nous conservions les deuxièmes doses [du vaccin Moderna] en attendant de recevoir la confirmation du ministère au sujet de notre prochaine livraison. Theresa Marentette

Le Bureau de Santé de Windsor-Essex a récemment revu sa stratégie en matière de distribution des vaccins, affime Mme Marentette. Nous utilisons nos stocks actuels de Moderna pour continuer les vaccinations dans les foyers pour aînés. Nous commencerons à administrer les deuxièmes doses le 28 janvier , précise-t-elle.

C’est après avoir reçu la confirmation des autorités provinciales que de nouvelles doses du vaccin Moderna seraient livrées à temps que le Bureau de santé de Windsor-Essex a décidé de commencer l’administration de secondes doses.

Les ambulanciers, qui sont essentiels dans la chaîne de santé, ont également commencé à recevoir des vaccins, selon Bruce Krauter.

Nos équipes ont commencé à recevoir des vaccins en début de semaine dernière [...] Nous espérons pouvoir vacciner l’ensemble des ambulanciers d’ici la fin de la semaine prochaine , explique-t-il.

Des chiffres qui ne s’améliorent pas

Le Dr Wajid Ahmed, hygiéniste en chef de Windsor-Essex, avait recommandé le prolongement de la fermeture des écoles, pour éviter que les enfants ne soient exposés à des risques de contamination au regard de chiffres qui ne fléchissent pas.

Mardi, 175 nouvelles infections ont été annoncées à Windsor-Essex. 2261 cas sont actuellement actifs. 16 nouveaux décès sont à signaler, ce qui porte le total dans la région à 226. L'essentiel de ces décès est survenu dans des foyers pour aînés. 45 éclosions y sont toujours en cours.

C’est pour tenter d’inverser la courbe que le bureau de santé de Windsor-Essex espère rapidement finir de vacciner les résidents et le personnel des foyers de soins de longue durée de la région, Mme Marentette.