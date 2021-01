Comment les nouvelles restrictions de l'Ontario changeront votre quotidien

Il ne s’agit toutefois pas d’un couvre-feu proprement dit.

Il sera permis de sortir pour se rendre à l’épicerie ou à la pharmacie, accéder aux services de santé, faire un entraînement extérieur ou pour se rendre à un travail jugé essentiel. La possibilité de se déplacer pour récupérer des commandes de nourriture à emporter et des articles livrés sur le trottoir est maintenue. Les gens pourront aussi promener leur chien.

Toutes les entreprises doivent maintenant permettre le télétravail à tous leurs employés lorsque possible.

Vie personnelle et sociale

Les rassemblements à l'intérieur restent interdits, sauf si les participants appartiennent au même ménage.

Les personnes qui vivent seules peuvent avoir des contacts rapprochés avec un seul autre ménage.

À l’extérieur, les rassemblements se limitent maintenant à un maximum de 5 personnes.

Il est possible de sortir faire son jogging pour se dégourdir les jambes. Les propriétaires de chiens sont également autorisés à promener leur animal de compagnie.

Les propriétaires de chiens sont également autorisés à promener leur animal de compagnie.

Les cérémonies de mariage, les services funéraires et les autres cérémonies et services, religieux ou non, demeurent limités à 10 personnes, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Vie professionnelle

La province demande à toutes les entreprises de permettre le télétravail à tout employé dont la présence physique dans l’entreprise n’est pas requise pour effectuer ses tâches.

Les chantiers de construction jugés non essentiels seront interrompus. Autrement, les chantiers de construction essentiels, liés aux infrastructures par exemple peuvent poursuivre leurs activités.

Les chantiers de construction résidentiels entamés avant le 12 janvier ou dont les permis ont été accordés sont exemptés et peuvent aussi poursuivre leurs travaux. La construction d'unités résidentielles et de condos est aussi exemptée.

Les chantiers de construction jugés non essentiels seront interrompus. Toutefois, les chantiers de constructions résidentiels entamés avant le 12 janvier ou dont les permis ont été accordés sont exemptés et peuvent aussi poursuivre leurs travaux.

Écoles et établissements d’enseignement

Dans le sud de la province, les écoles demeurent fermées jusqu’au 25 janvier.

Mais ces fermetures seront prolongées d'au moins deux semaines dans cinq régions, où les enfants devront poursuivre l’apprentissage en ligne jusqu’au 10 février :

Toronto

Peel

York

Hamilton

Windsor-Essex

Toutes ces fermetures pourraient être prolongées, selon les experts de la santé publique.

Pour les écoles ouvertes dans le Nord de l’Ontario, le port du masque s’étend maintenant aux élèves de tout l’élémentaire, y compris ceux de la 1re à la 3e année.

Les établissements postsecondaires peuvent poursuivre l'enseignement virtuel, avec quelques exceptions pour les formations qui ne peuvent être dispensées qu'en personne, comme les formations cliniques et liées aux métiers.

Services de garde

Les services de garde pour les enfants d’âge préscolaire peuvent rester en service.

Les services de garde d’urgence pour les enfants d’âge scolaire demeurent accessibles jusqu'à la réouverture des écoles dans leur région.

Activités commerciales

Les heures d’ouverture des commerces non essentiels, y compris les quincailleries et ceux qui proposent le ramassage ou la livraison en bordure de rue devront fermer au plus tard à 20 h et ne pourront rouvrir avant 7 h le matin.

Les détaillants d'alcool, comme la LCBO, auront des heures réduites de 9 h à 20 h.

En plus d’être obligatoire à l’intérieur des commerces et des endroits publics, le port du masque est maintenant fortement encouragé à l'extérieur lorsque la distanciation physique de deux mètres n’est pas possible.

Les heures d'ouverture restreintes ne s'appliquent pas aux magasins qui vendent principalement de la nourriture, aux pharmacies, aux stations-service, aux dépanneurs et aux restaurants qui offrent des commandes à emporter ou à livrer.

Les restaurants, les bars et autres établissements de restauration doivent garder leurs salles à manger et leurs terrasses fermées. Seuls le service au volant, des plats à emporter et la livraison à domicile sont offerts.

Les magasins qui vendent principalement de la nourriture, les pharmacies, les stations-service et les dépanneurs peuvent poursuivre leurs activités tout en respectant les mesures sanitaires. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Les bureaux de médecin et de dentiste demeurent ouverts.

Les services d'entretien ménager, de réparation, d'entretien et d'aide personnelle à domicile restent permis.

Les cliniques vétérinaires peuvent continuer à offrir des services en urgence seulement. Les chenils et refuges, les écuries et les centres de toilettage peuvent continuer à offrir leurs services.

Activités récréatives

Les installations sportives et récréatives en salle, dont les piscines, restent fermées. Des exceptions sont prévues pour les athlètes de haut niveau et les équipes professionnelles.

Les sports de plein air, les cours et l'utilisation des équipements restent accessibles en étant toujours limités à 10 personnes.

Les musées restent fermés. Les jardins zoologiques et les ciné-parcs sont maintenant fermés.

Mise à jour des projections de modélisation

La province a publié le 12 janvier de nouvelles projections de modélisation sur l’évolution de la pandémie.

Les modèles présentés suggèrent que tous les Ontariens doivent réduire encore davantage leurs contacts, sans quoi le système de santé sera débordé.