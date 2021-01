Bulletins locaux annulés : inimaginable que cela se reproduise, selon CBC

Le service de l'information de CBC/Radio-Canada est sous la loupe lors de cette deuxième journée d'audience devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC).

CBC News a expliqué qu'il y a eu des enjeux liés aux employés à Toronto au centre des ressources, où une équipe d'environ 22 personnes gère le trafic un peu comme dans une tour de contrôle, a raconté Susan Marjetti, directrice générale des nouvelles à CBC.

Par contre, plusieurs de ces employés très spécialisés n'ont pas pu travailler parce qu'ils étaient malades ou qu'ils devaient être en isolement à cause de la COVID.

Il y avait un goulot d'étranglement, a-t-elle dit. Nous étions présents sur le numérique et à la radio, mais la télé est un médium beaucoup plus lourd en termes de production.

La décision a donc été prise d'aller de l'avant avec une formule hybride où les animateurs locaux se partageaient l'antenne.

On aurait pu faire mieux , a reconnu Brodie Fenlon, rédacteur en chef de CBC. Nous avons appris l'importance de bien communiquer en temps de crise, a-t-il ajouté. Je ne peux pas imaginer que ça puisse se reproduire à nouveau.

La PDG de CBC/Radio-Canada a aussi expliqué qu'avec les nouvelles technologies, des outils sont en place pour éviter que ce genre de situation se reproduise lors d'une éventuelle prochaine crise.

Baisse de programmation locale

Bien que le CRTC reconnaisse que CBC/Radio-Canada dépasse largement ses obligations de présenter du contenu local, il notait toutefois une baisse dans les marchés anglophone et francophone. Au total, il y a en moyenne 12,3 heures de programmation locale de moins par semaine à CBC et 4,6 heures de moins du côté de Radio-Canada, en comparaison à 2013.

Le diffuseur public n'a toutefois pas été en mesure d'expliquer cette réduction et s'est engagé à y répondre à un moment ultérieur. Le diffuseur public a aussi expliqué que cesser de produire du contenu local et régional serait une bien mauvaise idée.

Certains intervenants soutiennent que CBC/Radio-Canada devrait délaisser ces marchés pour concentrer ses ressources sur les nouvelles nationales et internationales qui coûtent beaucoup plus cher, voire trop cher à produire pour des réseaux privés.

Sans Radio-Canada, le vivre en français à l'extérieur du Québec serait très difficile, a soutenu le vice-président principal de Radio-Canada, Michel Bissonnette. Arrêter de couvrir l'information locale serait aux antipodes complet du mandat de répondre aux besoins des Canadiens.

Il a ajouté que la moitié des visites sur le site de Radio-Canada sont pour des contenus régionaux.

Compression dans les salles de nouvelles

Le CRTC a aussi posé des questions sur une récente vague de compressions au sein du diffuseur public cet automne. Une soixantaine d'employés ont été licenciés.

La PDG Catherine Tait a précisé qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une vague de compressions, mais de mises à pied mineures bien que douloureuses .

CBC/Radio-Canada a assuré que ces compressions n'ont pas affecté les services aux communautés et que ces compressions ont été en partie réalisées grâce à des départs à la retraite.

M. Bissonnette a quant à lui précisé qu'il n'y a pas eu de vague de compressions à l'information de Radio-Canada cet automne.

Peu de nouvelles à ICI Musique?

Le CRTC s'est aussi demandé pourquoi il y a beaucoup moins de temps d'antenne réservé aux nouvelles à la radio musicale de Radio-Canada, ICI Musique, en comparaison à la station musicale CBC Radio 2.

En comparaison, CBC diffuse 6 heures de nouvelles par semaine, contrairement à 48 minutes pour ICI Musique.

Susan Marjetti, directrice générale des nouvelles à CBC, a expliqué qu'ils ont pris cette décision vu l'importance d'avoir une présence là où les gens écoutent la radio.

Les nouvelles et l'information, spécialement en ces temps de COVID, mais aussi de façon générale, étaient cruciales pour nous , a-t-elle dit.

Pour sa part, la directrice générale, Radio, Audio de Radio-Canada, Caroline Jamet, a indiqué que le choix a été d'offrir une sorte de contre-programmation .

Nous avons deux stations, une qui est parlée et qui a des bulletins toute la journée, a-t-elle expliqué. Au niveau d'ICI Musique, on a moins de bulletins parce que c'est une offre qui est musicale où on met en valeur les artistes canadiens et francophones, c'est notre priorité.

Pas de quotas pour les nouvelles

L'actualité doit dicter les choix éditoriaux et ces choix doivent continuer d'être pris en toute indépendance, a plaidé M. Bissonnette.

L'actualité dicte la majorité des choix. Ça ne peut pas être des quotas qui dirigent les choix éditoriaux. On doit s'adapter à ce que les Canadiens ont besoin d'entendre que ce soit sur le plan local, national ou international. Michel Bissonnette, vice-président principal de Radio-Canada

Il a d'ailleurs expliqué que l'indépendance des salles de nouvelles faisait toute la différence entre un diffuseur public et un diffuseur d'État .

Le CRTC s'est aussi intéressé à la prise de décision des salles de nouvelles à travers le pays.

Le directeur général des Médias régionaux, Radio-Canada, Jean-François Rioux, a expliqué qu'à Radio-Canada chaque station locale a sa propre ligne éditoriale.