Une deuxième soirée d'idéation pour le projet des Grandes-Fourches à Sherbrooke

Un premier événement similaire avait eu lieu au début du mois de décembre, mais avait été victime de son propre succès. Seulement 100 citoyens avaient pu s’y connecter en raison d’un problème technique.

La soirée de mardi permettra aux dizaines de citoyens, qui n’avaient pas pu participer à la première rencontre, de s’exprimer sur la création des nouveaux espaces publics autour des rivières Saint-François et Magog. Ils pourront notamment discuter et proposer des activités à y pratiquer, et suggérer des idées concernant le mobilier urbain.

Le projet sera présenté au conseil municipal à la fin de 2021, en tenant compte de l’opinion de la population. La construction des nouveaux espaces est prévue en 2023.