Trois nouveaux sites de vaccination en Mauricie et au Centre-du-Québec

Des sites de vaccination seront mis en place à Trois-Rivières, Shawinigan et Victoriaville grâce à l’arrivée de nouveaux congélateurs à - 80 degrés Celsius, où les doses de Pfizer-BioNTech peuvent être entreposés.

Des préparatifs sont déjà en cours pour installer les cliniques de vaccination à Trois-Rivières et Victoriaville. Le congélateur destiné au territoire de Shawinigan n’est pas encore arrivé et l’emplacement n’a pas encore été choisi.

À Victoriaville, le vaccin commencera à être administré au centre communautaire Arthabaska durant la semaine du 18 janvier. Les travailleurs de la santé prioritaires y seront vaccinés.

À Trois-Rivières, c’est dans la bâtisse qui abrite le cinéma Tapis rouge, sur la rue Bellefeuille, que les vaccins pourront commencer à être distribués dans la semaine du 25 janvier 2021.

Des congélateurs allant jusqu’à -80 degrés Celsius se trouvent déjà au Centre multiservices de santé et de services sociaux Cloutier, à Trois-Rivières, ainsi qu’au Centre communautaire Drummondville-Sud

À l’instar de leurs collègues victoriavillois, la vaccination des travailleurs de la santé prioritaires de Drummondville commencera aussi dans la semaine du 18 janvier.

Le grand public convoqué en temps et lieu

Les responsables de la santé publique rappellent aux citoyens de ne pas se rendre sur les lieux de vaccination.

Des campagnes de communication se mettront en branle au cours des prochaines semaines pour tenir le public informés.

La vaccination a débuté le 22 décembre en Mauricie et au Centre-du-Québec. Les résidents de CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée ainsi que ceux qui y travaillent sont les premiers à recevoir le vaccin.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) estime que 2500 résidents sont répartis dans les 27 CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de son territoire et que 2000 travailleurs de la santé sont en contact avec cette clientèle.

Nous invitons donc la population à faire preuve de patience, indique le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec , par courriel. Toutes les informations concernant la vaccination seront communiquées graduellement en fonction de l’arrivée des doses de vaccin et des groupes qui seront ciblés.

Nuit tranquille à Trois-Rivières

Dans la nuit de lundi à mardi, la police de Trois-Rivières n’a remis qu’un constat d’infraction lié au couvre-feu.

Durant le premier week-end du couvre-feu, les agents ont distribué 22 contraventions à des gens qui ne respectaient pas l’interdiction de déplacement en vigueur de 20 h à 5 h.

